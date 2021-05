Cambia il tradizionale format delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, sostituite dai Tornei di Selezione, che si terranno da oggi, lunedì 3, a mercoledì 5 maggio tra Tirrenia e Formia: in palio tre wild card per il tabellone cadetto di singolare maschile e due inviti per quello delle qualificazioni femminili.

A Tirrenia oggi scatta il torneo maschile, domani a Formia partirà quello femminile: dodici i giocatori in campo nel tabellone maschile, otto le giocatrici in quello femminile, per un totale di venti atleti in gara per i cinque posti a disposizione, tutti scelti su indicazione del Settore Tecnico della FIT.

Nel torneo maschile le prime quattro teste di serie usufruiranno oggi di un bye al primo turno, entrando in scena domani nei quarti: i due vincitori delle semifinali di mercoledì otterranno la wild card per le qualificazioni, mentre il terzo invito dovrebbe essere assegnato al vincitore dello scontro tra i semifinalisti perdenti, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.

Nel torneo femminile invece lo svolgimento dovrebbe essere più lineare, con otto atlete in lizza per due posti: si gioca domani e mercoledì 5, con i quarti di finale nella prima giornata e le semifinali nella seconda. Anche in questo caso le due vincitrici delle semifinali di mercoledì dovrebbero ottenere la wild card per le qualificazioni.

TORNEO DI SELEZIONE MASCHILE

TABELLONE

Andrea Pellegrino bye

Matteo Gigante c. Matteo Arnaldi

Francesco Forti bye

Flavio Cobolli c. Samuel Vincent Ruggeri

Federico Arnaboldi c. Luca Nardi

Raul Brancaccio bye

Francesco Mastrelli c. Francesco Passaro

Gianmarco Moroni bye

TORNEO DI SELEZIONE FEMMINILE

PARTECIPANTI

Bianca Turati

Lucia Bronzetti

Aurora Zantedeschi

Nuria Brancaccio

Matilde Paoletti

Melania Delai

Eleonora Alvisi

Lisa Pigato

Foto: LaPresse