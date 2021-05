Si è appena svolto il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2021. La fortuna non ha assistito sicuramente i tennisti italiani, chiamati subito quasi tutti ad un primo turno complicato. Anche tra i big non ha certamente sorriso Rafael Nadal, il cui cammino verso la finale è davvero ricco di insidie fin dall’esordio al secondo turno.

Come detto sorteggio sfortunato per gli italiani, che sono ben otto nel tabellone principale, con la speranza che possa aggiungersi qualcuno dalle qualificazioni. Ancora una volta la fortuna gira le spalle a Jannik Sinner, che farà il suo esordio contro il francese Ugo Humbert ed il vincente al secondo turno affronterà Nadall. Ad aggiungersi anche un possibile ottavo all’orizzonte con Casper Ruud o Denis Shapovalov, che daranno vita ad una delle sfide più attese del primo turno.

Matteo Berrettini, testa di serie numero nove, incomincerà dal georgiano Nikoloz Basilashvili, vincitore del torneo di Monaco di Baviera. Successivamente uno tra Millman e Lajovic, con ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas.

Lorenzo Sonego e Fabio Fognini affronteranno all’esordio rispettivamente il francese Gael Monfils ed il giapponese Kei Nishikori; mentre per Lorenzo Musetti ci sarà il vincitore del Masters 1000 di Miami, il polacco Hubert Hurkacz. Ha preso una testa di serie anche Salvatore Caruso, che se la vedrà con il belga David Goffin. C’è l’australiano Alex De Minaur per Gianluca Mager, mentre l’unico forse fortunato è stato Stefano Travaglia, che ha pescato Benoit Paire.

TABELLONE MASCHILE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

PARTE ALTA

(1) Djokovic, Novak (SRB) vs Bye

Evans, Daniel (GBR) vs Fritz, Taylor (USA)

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (16) Dimitrov, Grigor (BUL)

(9) Berrettini, Matteo vs Basilashvili, Nikoloz (GEO)

Millman, John (AUS) vs Lajovic, Dusan (SRB)

Cilic, Marin (CRO) vs Bublik, Alexander (KAZ)

Bye vs (5) Tsitsipas, Stefanos (GRE)

(4) Thiem, Dominic (AUT) vs Bye

Pella, Guido (ARG) vs Fucsovics, Marton (HUN)

(WC) Mager, Gianluca vs de Minaur, Alex (AUS)

Sonego, Lorenzo vs (14) Monfils, Gael (FRA)

(10) Bautista Agut, Roberto (ESP) vs Qualifier

Harris, Lloyd (RSA) vs Garin, Cristian (CHI)

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard (GER)

Bye vs (7) Rublev, Andrey (RUS)

PARTE BASSA

(8) Schwartzman, Diego (ARG) vs Bye

Krajinovic, Filip (SRB) vs Auger-Aliassime, Felix (CAN)

Khachanov, Karen (RUS) vs Qualifier

(WC) Caruso, Salvatore vs (12) Goffin, David (BEL)

(15) Hurkacz, Hubert (POL) vs (WC) Musetti, Lorenzo

Gasquet, Richard (FRA) vs Opelka, Reilly (USA)

Kecmanovic, Miomir (SRB) vs Karatsev, Aslan (RUS)

Bye vs (3) Medvedev, Daniil (RUS)

(6) Zverev, Alexander (GER) vs Bye

Qualifier vs Mannarino, Adrian (FRA)

Nishikori, Kei (JPN) vs Fognini, Fabio

Djere, Laslo (SRB) vs (11) Carreno Busta, Pablo (ESP)

(13) Shapovalov, Denis (CAN) vs Ruud, Casper (NOR)

(WC) Travaglia, Stefano vs Paire, Benoit (FRA)

Humbert, Ugo (FRA) vs Sinner, Jannik

Bye vs (2) Nadal, Rafael (ESP)

