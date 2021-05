Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: successi per USA e Norvegia, Repubblica Ceca e Russia vincono agli shoot-out

Penultima giornata di match nella prima fase dei Mondiali di Top Divisione 2021 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Le squadre, quindi, cercano gli ultimi punti per blindare il passaggio al turno ad eliminazione diretta dove, va ricordato, passano le prime quattro classificate di ogni raggruppamento. La Repubblica Ceca piega la Danimarca e si rilancia per il quarto posto nel Girone A, dove la Russia ha la meglio sulla Svezia e si conferma al primo posto. Nel Gruppo B gli USA superano la Germania e prendono la vetta, mentre la Norvegia sgambetta il Kazakistan e riapre tutti i giochi.

REPUBBLICA CECA – DANIMARCA 2-1 dopo shoot-out: match tirato e con connotazioni di classifica che viene deciso solamente in extremis. Vantaggio degli scandinavi con Jensen dopo 3:41, quindi pareggio di Kubalik al 25:23. La sfida va all’overtime e, quindi, agli shoot-out con l’errore decisivo di Andersen.

USA – GERMANIA 2-0: gli Stati Uniti, dopo un inizio non semplice, ormai non hanno più rivali. Successo di capitale importanza anche contro la nazionale teutonica, grazie al vantaggio di Robertson al minuto 38:56, quindi raddoppio di Blackwell al 59:33 con la Germania che provava a cercare il pareggio a porta vuota.

NORVEGIA – KAZAKISTAN 3-1: sono i kazaki a passare in vantaggio con Shevchenko al minuto 16:00, quindi pareggio di Valkvae Olsen al 27:57 e vantaggio degli scandinavi con Espeland al 41:08. Il Kazakistan ci prova fino al termine, ma la Norvegia chiude i conti definitivamente con Olimb al 59:00.

RUSSIA – SVEZIA 3-2 dopo shoot-out: sfida tiratissima sbloccata da Froden dopo 8:06 per la compagine delle “tre corone”. La Russia non riesce a pareggiare e deve attendere fino al 52:34 per segnare l’1-1 per mano di Slepyshev. Il cambia volto tanto che i russi vanno subito al vantaggio con Barabanov al 52:46 dopo soli 14 secondi dalla rete del pareggio. La Svezia, tuttavia, non si scompone e centra subito il 2-2 con Olofsson al 55:17. L’overtime non cambia la situazione e si deve ricorrere agli shoot-out per decidere la vincitrice, ed è la Russia.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 RUSSIA 14

2 SVIZZERA 12

3 SLOVACCHIA 12

4 REPUBBLICA CECA 10

5 SVEZIA 10

6 DANIMRCA 9

7 BIELORUSSIA 4

8 GRAN BRETAGNA 4

CLASSIFICA GRUPPO B

1 USA 15

2 FINLANDIA 15

3 KAZAKISTAN 10

4 GERMANIA 9

5 CANADA 9

6 LETTONIA 9

7 NORVEGIA 8

8 ITALIA 0

Foto: LPS Andrea Re