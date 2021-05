Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: l’Italia sfida la Germania per un esordio da cuori forti

Si alza il sipario sull’attesissimo Campionato Mondiale di Top Division 2021 di hockey ghiaccio. Dopo un anno di attesa (l’edizione del 2020 era stata ovviamente cancellata per colpa della pandemia) si torna finalmente in azione e l’Italia è subito pronta per il proprio esordio sul ghiaccio lettone che, per due settimane, ci regalerà spettacolo, emozioni e sfide ad altissimo livello.

La compagine denominata “Blue Team” vivrà il suo primo match di questa kermesse iridata nella giornata odierna, andando a sfidare la Germania alla Arena Riga alle ore 15.15 italiane (le 16.15 nel Paese lettone). Subito un impegno complicato dunque per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, dato che la squadra teutonica è pronta ad un percorso da protagonista e, giova ricordarlo, ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 centrò la medaglia d’argento.

In questa prima sfida del Gruppo B (che comprende tra le altre USA, Canada ed i campioni in carica della Finlandia) i nostri portacolori dovranno vedersela contro la Germania e dovranno farlo senza l’ausilio del loro coach (purtroppo ancora costretto ad allenare “da remoto” per colpa della positività al Covid-19) e servirà quindi la grande impresa, dato che incroceranno i bastoni contro una rivale quanto mai temibile che, nell’edizione precedente, è arrivata comodamente ai quarti di finale chiudendo la classifica del proprio raggruppamento davanti, per esempio, agli Stati Uniti.

La nostra Nazionale non si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali nelle migliori condizioni, anzi, dato che tra infortuni pesanti, positività al Covid-19 e assenze sempre legate al virus, la preparazione all’evento è stata assolutamente complicata e, gioco forza, non perfetta.

Ma, come ha sentenziato coach Greg Ireland nelle ore precedenti l’avvio dei Mondiali, queste difficoltà non dovranno essere un limite ma una chance per giocare ancora più uniti e con l’orgoglio giusto, sempre pronti a vendere cara la pelle partita dopo partita. L’Italia dà il via al suo percorso nei Mondiali 2021 di hockey ghiaccio e proverà a ben figurare al cospetto della fortissima Germania. Che lo spettacolo incominci!

