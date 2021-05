Si sapeva come l’esame Finlandia sarebbe stato particolarmente ostico per la Nazionale italiana di hockey ghiaccio e, effettivamente, così è stato. L’Italia chiude con una onorevole sconfitta per 3-0 nella quarta uscita del suo Campionato Mondiale 2021 di Top Division. Con questa ulteriore sconfitta la squadra allenata da coach Greg Ireland è ormai fuori quasi definitivamente dal sogno del passaggio del turno, dato che rimane ancora ferma a quota zero in classifica generale, all’ultimo posto nel Gruppo B.

La sfida della Arena Riga si apre con gli scandinavi che scendono sul ghiaccio con la netta intenzione di mettere subito in chiaro le cose. L’avvio dei finlandesi è infatti clamoroso. Passano 6:50 minuti e Sund in powerplay sblocca il punteggio su assist di Kontiola. Dopo l’1-0 arriva il raddoppio immediato, con Ruotsalainen che va subito a segnare il 2-0 su assist di Ojamaki. L’Italia cresce e riesce ad opporsi all’onda d’urto della Finlandia e, anzi, ad inizio secondo periodo accorciano le distanze. La rete di Frigo, tuttavia, viene annullata dopo la revisione del VAR e si rimane sul 2-0. Gli scandinavi si rimettono a macinare gioco e al minuto 28:33 si portano sul 3-0 con la seconda rete di Sund, su assist di Maenalanen. Il terzo periodo vede maggiore equilibrio, con gli Azzurri che tengono bene il ghiaccio e il punteggio non viene più ritoccato.

Foto: LPS Andrea Re