I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) al termine del terzo round Sam Burns conserva la leadership dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 8,1 milioni di euro).

Il ventiquattrenne statunitense grazie al giro da -3 guida la classifica con lo score di -20 (196 colpi) e vanta un colpo di margine sul sudcoreano K.H. Lee. Burns si conferma dunque in palla dopo il fantastico -10 del venerdì con il quale ha sfiorato il record del percorso (fermo al -11 di Ryan Palmer).

-17 e terza posizione per il sudafricano Charl Schwartzel, per lo svedese Alex Noren, e per gli americani Jordan Spieth e Matt Kuchar. Settima piazza con il punteggio di -16 per l’irlandese Seamus Power e per lo statunitense Doc Reidman, mentre in nona posizione con -15 chiudono la top ten lo spagnolo Rafa Cabrera Bello ed i padroni di casa Joseph Bramlett, Ben Martin, Bronson Burgoon, Harris English e Scott Stallings. Questi ultimi due si sono messi in evidenza siglando un terzo round da -9 e recuperando ben 44 posti in classifica.

Risale, seppur di poco, Jon Rahm. Lo spagnolo occupa la posizione numero 34 con il punteggio di -11, mentre l’americano Bryson DeChambeau non riesce a trovare il giusto feeling con il percorso texano restando ancorato al 59° posto con -7. Ricordiamo che molti big non hanno superato il taglio ed altri hanno preferito prendersi una settimana di pausa in vista dell’imminente Major. Tuttavia il field dell’AT&T Byron Nelson si dimostra ampiamente competitivo.

Classifica davvero corta in vista dell’ultimo e decisivo round con 17 partecipanti racchiusi in appena 7 colpi. Sam Burns andrà a caccia del suo terzo titolo da professionista, ma dovrà guardarsi le spalle dai rientri di Lee, e volponi come Noren, Scwartzel e Spieth.

