Il conto alla rovescia che sta portando tutti alle Olimpiadi di Tokyo sta per terminare. La situazione è molto particolare in Giappone: la pandemia fa sentire i suoi effetti e non a caso il Governo ha deciso di prorogare in alcune prefetture (tra cui Tokyo) lo stato di emergenza. In sostanza, l’approccio è estremamente prudente anche perché la campagna vaccinale in territorio nipponico procede lentamente.

In un contesto di questo genere non mancano i dubbi e le perplessità e alcuni degli sportivi che avrebbero potuto prendervi parte hanno deciso di rifiutare. Nel golf, Jon Rahm rappresenterà la Spagna, ma comprende chi come Dustin Johnson e Adam Scott ha deciso di non volare alla volta del Giappone.

“Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non sta rendendo le cose facili a noi giocatori. Le famiglie non sono ammesse, non s’è autorizzati a partecipare ad altri eventi, fino al mercoledì prima della gara i golfisti non possono dormire in hotel ma devono rimanere all’interno del villaggio olimpico che, da quanto mi è stato detto, dista almeno un’ora di macchina dal campo gara. Così non è facile“, ha sottolineato Rahm (n.3 della classifica mondiale, fonte: Ansa)

“Posso capire perché tanti colleghi diano la priorità ad altri eventi. Non è però il mio caso. Vincere le Olimpiadi è uno dei miei grandi sogni“, ha chiosato l’iberico.

