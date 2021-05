Golf, Corey Conners leader solitario del primo giro al PGA Championship 2021

L’Ocean Course di Kiawah Island (South Carolina) non ha certo deluso le attese nel primo round del PGA Championship 2021. Il secondo major stagionale del grande golf deve infatti fare i conti con uno dei campi più iconici e impegnativi dell’intero panorama, che è riuscito anche in questa occasione a fornire un test tutt’altro che di semplice lettura ai professionisti giunti sin qui con lo scopo di domarlo.

L’unico ad esserci riuscito, facendolo sembrare anche un compito accessibile, è stato il canadese Corey Conners, che si è costruito colpo dopo colpo un round d’apertura da 5 colpi sotto al par che gli permette di sedere comodamente in testa da solo alla classifica. Il ventinovenne laureato in matematica ha battuto tutti i par 5, messo a segno un altro paio di birdie grazie a dei lunghi putt imbucati e lasciato per strada un solo colpo, presentandosi dunque al via di domani con due lunghezze di vantaggio sui più vicini avversari.

Dietro a Conners infatti la classifica è rimasta molto corta, con alcuni big perfettamente in contention e altri che si sono di fatti già quasi chiamati fuori dalla lotta per l’ambito trofeo. Sono infatti ben sei i golfisti appaiati per la seconda posizione a -3, tra i quali spicca Mr. majors Brooks Koepka. Anche se il ruolino di marcia dello statunitense è rallentato negli ultimi mesi, quando la posta in palio sale il 31enne della Florida è sempre tra gli avversari più pericolosi da avere attorno e anche in questa occasione è sembrato ribadirlo. Insieme a lui anche i connazionali Keegan Bradley e Aaron Wise, oltre al norvegese Viktor Hovland, all’inglese Sam Horsfield e all’australiano Cameron Davis.

Ottimo avvio anche per il defending champion Collin Morikawa, Phil Mickelson e Gary Woodland (-2, ottava piazza), con due dei favoriti come Bryson DeChambeau e Jon Rahm appaiati invece in 31esima posizione dopo un mite giro in pari con il par. +1 per Jordan Spieth mentre chi è immediatamente affondato sono stati Justin Thomas e Rory McIlroy, incapaci di fare meglio di un brutto +3 (77esimi), e il numero 1 del mondo Dustin Johnson (+4) che li costringerà a fare bene al venerdì per evitare il taglio. Purtroppo invece il nostro Francesco Molinari ha dovuto rinunciare a scendere in campo, a causa di problemi fisici.

