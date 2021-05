Al termine del secondo giro del Wells Fargo Championship 2021, di scena in quel di Charlotte, nel North Carolina, sono in tre al comando. L’inglese Matt Wallace, autore del maggior recupero con il suo -4 che lo porta a -6 scalando 17 posizioni, è accompagnato dall’ex vincitore dello US Open Gary Woodland e da Patrick Rodgers.

Quarta posizione solitaria, a -5, per il sorprendente Kramer Hickok, il quale precede un gruppo dei quinti formato da Scott Piercy, Keith Mitchell, Scott Stallings, dal nordirlandese Rory McIlroy e dal messicano Carlos Ortiz, tutti a -4. Decimi a -3 l’altro messicano Abraham Ancer, l’ormai ex leader Phil Mickelson, Bubba Watson e Luke List.

Niente da fare per Francesco Molinari: il torinese è tagliato dopo un giro che pareva rimesso in piedi nella sua fase centrale, ma che subisce un irreparabile danno dal bogey e doppio bogey della 16 e della 17. Per lui totale di +4.

L’escluso più eccellente, però, è lo spagnolo Jon Rahm, la cui ultima uscita di scena al venerdì risaliva al Charles Schwab Challenge 2020, primo suo torneo dopo lo stop per pandemia. Con lui fuori anche l’australiano Jason Day, l’inglese Luke Donald, Will Zalatoris e Rickie Fowler.

Foto: LaPresse