Golf, al via il prestigioso Wells Fargo Championship 2021 con Francesco Molinari

La stagione del PGA TOUR continua a marciare spedita e si appresta a vivere il torneo più importante tra i primi due major del 2021. La storica Quail Hollow in North Carolina è pronta per ospitare il Wells Fargo Championship, un evento giocato l’ultima volta due anni fa dopo l’ultima cancellazione a causa dei noti problemi sanitari connessi alla pandemia di Covid-19.

Il percorso di Quail Hollow è un par 71 che misura 7.521 yards, con green di erba delle Bermuda. Il percorso alberato in stile parco può risultare abbastanza impegnativo anche per i professionisti, soprattutto la parte finale molto nota. Essa è stata infatti rinominata “The Green Mile” e compone le buche dalla 16 alla 18, con due chilometrici par 4 e un par 3 da 221 yds. Si tratta di uno degli spezzoni con la media score più alta della stagione, anche a causa dell’acqua che entra in gioco in tutte le ultime cinque buche del percorso.

Il field è notoriamente di elevatissima qualità e anche quest’anno le star non mancano di certo. Dei 156 giocatori infatti molti campioni prepareranno l’imminente PGA Championship questa settimana in North Carolina. Justin Thomas, Jon Rahm, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Webb Simpson, Patrick Cantlay, Tony Finau, Viktor Hovland, Sungjae Im e anche Rory McIlroy, che torna in scena per la prima volta dopo il disastroso Masters e più in generale a caccia di sensazioni migliori rispetto a quelle degli ultimi 12 mesi.

Ci sarà anche il nostro Francesco Molinari a difendere i colori italiani, oltre al defending champion Max Homa che nel 2019 stupì davvero tutti con una delle vittorie meno attese del recente passato in un torneo di peso.

Foto: LaPresse