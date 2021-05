Il Giro d’Italia 2021 è appena terminato, con Egan Bernal incoronato trionfatore in quel di Milano ieri. La Corsa Rosa non si ferma mai e, dunque, si inizia a pensare già al prossimo anno: l’obiettivo è quello di trovare un’edizione spettacolare com’è stata quella conclusa da poco.

Arrivano le prime indiscrezioni sul percorso: difficile pensare, sin da ora, alle possibili salite, ma si inizia a parlare ovviamente della Grande Partenza. La pandemia ha costretto gli organizzatori a rinviare a data da destinarsi il via dall’Ungheria (previsto già lo scorso anno): inizio nella Capitale, Budapest, e tre tappe in terra magiara. Il tutto al momento resta in discussione, visto che il Covid-19 in ogni caso, se pur con meno intensità, resta presente.

Nel 2020 si era parlato di Praga, in Repubblica Ceca. “Saremmo interessati, ad esempio, nel pubblicizzare le nostre aziende, come Skoda a Praga, Hyundai a Ostrava e così via, stiamo parlando di tutto questo” le parole, al tempo, del sindaco. Ovviamente, visti gli eventi, non si è più presa in considerazione l’idea.

L’ultima notizia è come riportato da Carlo Gugliotta del Messaggero, quella che la Slovacchia avrebbe mostrato interesse per ospitare la partenza di una delle prossime edizioni. Una delegazione dell’ambasciata slovacca in Italia ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti di RCS proprio per discutere della possibilità di far cominciare la Corsa Rosa proprio dalla terra di Peter Sagan. Sarà già possibile nell’edizione del 2022?

Foto: Lapresse