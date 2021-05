Giorno di riposo importante al Giro d’Italia 2021. Pausa fondamentale anche per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto ha fatto abbastanza fatica in questa prima parte della Corsa Rosa, ovviamente condizionato da una preparazione tutt’altro che perfetta vista la caduta e la frattura al polso arrivata poche settimane prima del via da Torino.

Il corridore della Trek-Segafredo al momento è sedicesimo in classifica generale a 2’13” di distacco dalla Maglia Rosa di Egan Bernal. Un margine ovviamente molto ampio, visto che non ci sono state ancora le grandi salite, ma in ogni caso il siciliano ha deciso di tenere duro e non uscire dalla lotta per le posizioni di rilievo in graduatoria.

Al momento il ruolo di Nibali è in ogni caso fondamentale. Da veterano e uomo squadra sta facendo da spalla ideale per Giulio Ciccone, esploso definitivamente in queste prime dieci tappe, al momento quarto in classifica generale. Manca un po’ di esperienza all’abruzzese e i consigli del siciliano non possono che essere di grande aiuto.

Nella terza settimana, nei tapponi alpini, ci si aspetta sicuramente un Vincenzo in grande spolvero, con una condizione sicuramente migliorata con il passare dei chilometri: la top-10 in graduatoria non è lontana e può essere un obiettivo chiaro, così come quello di andarsi a prendere una vittoria parziale.

Foto: Lapresse