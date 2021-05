“Attention, there’s something in the water“. Con questo annuncio rappresentato dalla figura di uno squalo minaccioso nell’acqua che punta alla sua preda, ovvero il Giro d’Italia 2021, la Trek-Segafredo ha annunciato sui propri canali social che Vincenzo Nibali sarà al via della Corsa Rosa l’8 maggio a Torino.

Il corridore siciliano, caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato a causa di una distrazione in allenamento la frattura dello scafoide destro. Nibali, nonostante le difficoltà, ha stretto i denti e ha fatto di tutto per essere al via del Giro: prima un intervento in osteosintesi in una clinica di Lugano, poi l’applicazione di un tutore a Forlì a precedere un grande lavoro fisioterapico per favorire la calcificazione dell’osso. Ovviamente, il tutto corredato da tanta attività in bici in Valtellina.

Dopo tante indiscrezioni, sono state quindi sciolte le riserve sulla presenza del campione italiano del pedale e dopo l’ennesimo consulto tra i medici e i tecnici della Trek Segrafredo si è giunti al fatidico “Sì”. Ovviamente, Nibali non potrà essere al meglio della sua condizione, ma il desiderio di essere sulle strade della Corsa Rosa è stato più forte del dolore.

Solo le tappe del Giro, a questo punto, sapranno dare le risposte adeguate, risposte che anche lo Squalo si attende dal suo fisico.

Foto: LaPresse