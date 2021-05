Si sapeva già che il Colle Passerino avrebbe chiarito un po’ le idee in queste prime battute del Giro d’Italia 2021. La quarta tappa, resa ancor più complicata da una pioggia incessante, ha fornito risposte sulla condizione dei corridori. Non è una sorpresa constatare che Vincenzo Nibali non sia al top e sarebbe stato strano non fosse stato così. Il ritmo gara manca e il colpo di pedale non può essere quello dei giorni migliori a causa di quei giorni persi per la caduta in allenamento costata la frattura al polso destro, con annessa operazione.

“Ho sofferto tutto il giorno perché stare in bicicletta in un giorno di pioggia come questo non è semplice. Una giornata dura per me, non nascondo che ho patito. C’era da difendersi e, per come è andata, sono discretamente soddisfatto. Penso che potesse finire peggio per me. Il mio distacco è stato contenuto. Teniamo duro e guardiamo avanti“, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Da questo punto di vista, il siciliano lancia il compagno di squadra Giulio Ciccone, che ha fatto vedere di esserci: “Penso che possa puntare alla classifica generale“, le parole di Nibali. Da questo punto di vista, l’idea del General Manager della Trek-Segafredo, Luca Guercilena, è ancora più precisa: “Giulio (Ciccone ndr.) ha provato a recuperare qualcosina sempre con l’intenzione di testare le gambe. Nibali? Abbastanza bene, vedremo quando arriveranno le grandi salite“.

Il piano è abbastanza chiaro: venir fuori alla distanza nel caso dello Squalo, cercando di trovare la condizione nella sempre decisiva terza settimana. Tuttavia, vi potrebbe essere la carta “Ciccone” da giocare, anche se il corridore nativo di Chieti non ha grande esperienza sotto questo profilo al Giro. Sarà la strada, come al solito, a delineare gli equilibri.

Foto: LaPresse