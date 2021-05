Si riparte, dopo il primo giorno di riposo, al Giro d’Italia 2021 subito con una frazione che promette grande spettacolo. In programma la Perugia-Montalcino, di 162 chilometri: è l’undicesima tappa, quella dedicata allo sterrato. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con il percorso, il programma e i favoriti.

PERCORSO

162 chilometri, con 2300 metri di dislivello e 35 chilometri di sterrato nei 70 finali. Dopo i primi 90 chilometri completamente pianeggianti, comincerà la battaglia di giornata sulle Strade Bianche con un settore in sterrato di 9 chilometri prevalentemente in discesa. Solo una preparazione per il tratto successivo verso il Passo del Lume Spento, di 13 chilometri con pendenza bassa ma picchi del 16%.

Ancora discesa ad anticipare il terzo tratto in fuoristrada di 7,6 chilometri. Non c’è un attimo di pace: quarto settore in sterrato, con cinque chilometri, poi subito dopo il Passo del Lume Spento nuovamente, questa volta in asfalto. Si scollina ai -3 per scendere verso Montalcino, con l’ultimo chilometro nuovamente in salita con pendenza media del 3.4% e punte del 12%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, ORARI E TV

Questa undicesima tappa prenderà il via alle ore 12.55 e terminerà tra le 17.00 e le 17.26. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.45 per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e al termine per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.50.

Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.30.

Mercoledì 19 maggio – undicesima tappa Giro d’Italia 2021

Perugia-Montalcino/Brunello di Montalcino Wine Stage (162 km)

Partenza: ore 12.55

Arrivo: ore 17.00-17.26

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.45, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.30

FAVORITI

Uomini da classiche o uomini di classifica? Dovrebbero prevalere i secondi, ma occhio ad alcuni corridori che potrebbero tenere il ritmo dei migliori. Uno di quelli che sicuramente avrà puntato questa frazione, dimostrando un’ottima gamba fino ad ora, è Alberto Bettiol (EF Nippo). Sarà ovviamente gran battaglia in graduatoria: la Maglia Rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sfrutterà il lavoro della propria squadra per proteggersi dagli attacchi dei vari Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) ed Aleksandr Vlasov (Astana Premier Tech). In casa azzurra potrebbero ben disimpegnarsi su questo percorso sicuramente Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Emirates), che ha già dimostrato di potersi giocare al meglio le proprie carte alle Strade Bianche. Curiosità per Simon Yates: sfrutterà questa frazione per rimontare?