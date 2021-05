Simon Yates ha conquistato il suo primo podio al Giro d’Italia in quest’edizione della Corsa Rosa. Il Folletto di Bury ha avuto alti e bassi notevoli nel corso delle tre settimane, ma alla fine è stato in grado di fare suo il terzo posto e si è levato anche la soddisfazione di vincere sull’Alpe di Mera. Yates, inoltre, è stato uno dei pochi in grado di mettere in difficoltà, in salita, la maglia rosa Egan Bernal.

Tutto sommato, dunque, possiamo parlare di una prova positiva per il britannico. Dopo il dominio al Tour of the Alps, magari, c’erano altre aspettative, ma questo è comunque il miglior piazzamento mai raccolto da Yates nella Corsa Rosa, a dimostrazione che sulle tre settimane tende sempre ad avere dei passaggi a vuoto.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Simon Yates: “Sono molto orgoglioso del mio Giro, non ho alcun rimpianto. Nei primi giorni ho avuto qualche problema, ma nella terza settimana sono riuscito a esprimermi sui miei livelli, anche se sull’Alpe Motta ho avuto qualche difficoltà. Purtroppo quando faceva freddo il mio corpo non rispondeva come avrei voluto. Per vincere devi riuscire a gestire sia i giorni in cui stai bene che quelli in cui stai male. Bernal è andato davvero forte, ha meritato di vincere”.

Foto: Lapresse