Un attacco da lontanissimo, sin dal Passo San Bernardino, supportato da un Team DSM super. L’azione di Romain Bardet in questa ventesima tappa del Giro d’Italia 2021 poteva sembrare scellerata, invece si è trasformata in un capolavoro tattico, con il transalpino che per poco non è riuscito a concretizzare (quarto sul traguardo).

Le parole del francese ai canali della squadra: “Penso che oggi possiamo essere tutti orgogliosi del modo in cui abbiamo corso. Tutti si sono impegnati al 100% nel piano che abbiamo fatto e abbiamo dato il massimo. Sono davvero contento della dedizione di tutta la squadra”.

Il commento di Matt Winston, direttore sportivo del Team: “Penso che possiamo essere davvero orgogliosi del modo in cui abbiamo corso oggi. Abbiamo fatto un piano prima della tappa e ci siamo davvero impegnati per dare a Romain la migliore opportunità per salire in classifica generale. Penso che si possa vedere l’impegno nel modo in cui i ragazzi hanno corso. È quasi venuto fuori, non del tutto, ma quasi. Penso che possiamo riflettere su una buona prestazione di squadra e siamo anche passati al quinto posto in classifica, che era anche l’obiettivo all’inizio della giornata”.

