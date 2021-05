Oggi sabato 8 maggio incomincia il Giro d’Italia 2021, che ritorna nella sua tradizionale collocazione primaveriale dopo l’eccezionale edizione autunnale dello scorso anno. Ad aprire la Corsa Rosa sarà una cronometro individuale di 8,6 km a Torino. Il tracciato disegnato lungo le vie del capoluogo piemontese, con la partenza in Piazza Castello e l’arrivo in Corso Moncalieri, è adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Si assegna la prima maglia rosa e avremo subito i distacchi tra i big che sono in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle in questo pomeriggio che spalanca le porte della corsa a tappe di tre settimane.

Filippo Ganna è il grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo a cronometro vuole assolutamente vincere la frazione e indossare la maglia rosa, come riuscì a fare lo scorso anno a Palermo. Il piemontese è però reduce da tre battute d’arresto nelle ultime prove contro il tempo e punta a un pronto riscatto nell’occasione più importante di questa prima stagione. L’alfiere della Ineos Grenadiers dovrà vedersela principalmente col francese Remi Cavagna (che lo ha già sconfitto al recente Giro di Romandia) e con Victor Campenaerts, senza dimenticarsi di due uomini di classifica come il portoghese Joao Almeida e il belga Remco Evenepoel.

Filippo Ganna scatterà alle ore 16.53, dunque sarà uno degli ultimi a partire (ultimo start fissato alle 17.03). L’azzurro avrà dunque tutti i riferimenti del caso e spingerà a tutta per vincere nel capoluogo della sua Regione natale. Il Campione del Mondo sarà solo contro tutti. Di seguito l’orario della partenza di Filippo Ganna nella cronometro di Torino al Giro d’Italia, il programma dettagliato, la startlist completa, il palinsesto tv/streaming della prima tappa della Corsa Rosa. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play e su Discovery+, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

Filippo Ganna scatterà alle ore 16.53.

CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 8 MAGGIO:

14.00 Partenza (primo corridore)

17.15 Arrivo (ultimo corridore)

L’ORDINE DI PARTENZA DEI FAVORITI E DEGLI UOMINI DI CLASSIFICA

14.02 Victor Campenaerts

14.06 Bauke Mollema

14.39 Pello Bilbao

15.14 Aleksandr Vlasov

15.15 Vincenzo Nibali

15.43 Remi Cavagna

16.06 Fausto Masnada

16.11 Damiano Caruso

16.29 Joao Almeida

16.30 Egan Bernal

16.31 Simon Yates

16.38 Jai Hindley

16.43 Domenico Pozzovivo

16.52 Remco Evenepoel

16.57 Mikel Landa

17.01 Romain Bardet

STARTLIST CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021

1 36 10013582206 TAGLIANI Filippo ITA ANS 14:00:00

2 154 10010947644 DEKKER David Y NED TJV 14:01:00

3 202 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL TQA 14:02:00

4 109 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA EFN 14:03:00

5 72 10015827855 ALEOTTI Giovanni Y ITA BOH 14:04:00

6 44 10003357901 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP APT 14:05:00

7 216 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS 14:06:00

8 165 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 14:07:00

9 68 10015135620 ZOCCARATO Samuele Y ITA BCF 14:08:00

10 12 10009363817 BIDARD Francois FRA ACT 14:09:00

11 175 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 14:10:00

12 95 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 14:11:00

13 2 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 14:12:00

14 183 10005840188 JENSEN Christopher DEN BEX 14:13:00

15 147 10007935085 NEILANDS Krists LAT ISN 14:14:00

16 88 10009501132 VIVIANI Attilio Y ITA COF 14:15:00

17 52 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBV 14:16:00

18 122 10014093979 BADILATTI Matteo SUI GFC 14:17:00

19 111 10003073062 BELLETTI Manuel ITA EOK 14:18:00

20 133 10005840289 KREDER Wesley NED IWG 14:19:00

21 196 10010173563 KANTER Max Y GER DSM 14:20:00

22 227 10089627778 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 14:21:00

23 24 10006668833 KRIEGER Alexander GER AFC 14:22:00

24 38 10015083177 VENCHIARUTTI Nicola Y ITA ANS 14:23:00

25 156 10007293269 GROENEWEGEN Dylan NED TJV 14:24:00

26 201 10005876160 NIZZOLO Giacomo ITA TQA 14:25:00

27 102 10009484358 CAICEDO Jonathan ECU EFN 14:26:00

28 73 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 14:27:00

29 46 10002444784 SANCHEZ Luis Leon ESP APT 14:28:00

30 214 10002208853 DE KORT Koen NED TFS 14:29:00

31 161 10007809490 EWAN Caleb AUS LTS 14:30:00

32 67 10015829370 ZANA Filippo Y ITA BCF 14:31:00

33 16 10009807488 NAESEN Lawrence BEL ACT 14:32:00

34 174 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV 14:33:00

35 94 10009637033 HONORE Mikkel Y DEN DQT 14:34:00

36 6 10009637235 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel Y ECU IGD 14:35:00

37 185 10004595558 MEYER Cameron AUS BEX 14:36:00

38 145 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA ISN 14:37:00

39 81 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 14:38:00

40 53 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio ESP TBV 14:39:00

41 128 10014952229 VAN DEN BERG Lars Y NED GFC 14:40:00

42 116 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA EOK 14:41:00

43 134 10009027852 MINALI Riccardo ITA IWG 14:42:00

44 194 10008669659 DENZ Nico GER DSM 14:43:00

45 224 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA UAD 14:44:00

46 23 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL AFC 14:45:00

47 34 10010086970 RAVANELLI Simone ITA ANS 14:46:00

48 157 10002839151 MARTENS Paul GER TJV 14:47:00

49 204 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan NED TQA 14:48:00

50 103 10026669122 CARR Simon Y GBR EFN 14:49:00

51 78 10003263022 OSS Daniel ITA BOH 14:50:00

52 42 10015083480 BATTISTELLA Samuele Y ITA APT 14:51:00

53 218 10009189015 MOSCHETTI Matteo Y ITA TFS 14:52:00

54 163 10004816739 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:53:00

55 66 10011972309 MARENGO Umberto ITA BCF 14:54:00

56 13 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ACT 14:55:00

57 176 10057336175 RUBIO REYES Einer Augusto Y COL MOV 14:56:00

58 98 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 14:57:00

59 7 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:58:00

60 187 10074756971 SCHULTZ Nicholas AUS BEX 14:59:00

61 143 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ISN 15:00:00

62 87 10003105394 SABATINI Fabio ITA COF 15:01:00

63 58 10004632237 VALLS FERRI Rafael ESP TBV 15:02:00

64 125 10006917494 REICHENBACH Sebastien SUI GFC 15:03:00

65 113 10006468870 CHRISTIAN Mark GBR EOK 15:04:00

66 138 10007297111 VAN DER HOORN Taco NED IWG 15:05:00

67 195 10011087686 HAMILTON Christopher AUS DSM 15:06:00

68 223 10009877412 COVI Alessandro Y ITA UAD 15:07:00

69 21 10007096239 MERLIER Tim BEL AFC 15:08:00

70 37 10075176903 TESFAZION Natnael Y ERI ANS 15:09:00

71 153 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 15:10:00

72 203 10008672790 FRANKINY Kilian SUI TQA 15:11:00

73 104 10008674612 GUERREIRO Ruben POR EFN 15:12:00

74 76 10009095954 FABBRO Matteo ITA BOH 15:13:00

75 41 10009728070 VLASOV Aleksandr Y RUS APT 15:14:00

76 211 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:15:00

77 164 10008624290 GOOSSENS Kobe Y BEL LTS 15:16:00

78 63 10009391503 CARBONI Giovanni ITA BCF 15:17:00

79 11 10004433789 GALLOPIN Tony FRA ACT 15:18:00

80 178 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 15:19:00

81 96 10009966530 KNOX James GBR DQT 15:20:00

82 5 10009575395 MOSCON Gianni ITA IGD 15:21:00

83 186 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP BEX 15:22:00

84 148 10007882242 NIV Guy ISR ISN 15:23:00

85 83 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 15:24:00

86 55 10009734942 MADER Gino Y SUI TBV 15:25:00

87 124 10014624449 GUGLIELMI Simon Y FRA GFC 15:26:00

88 114 10008816775 DINA Marton Y HUN EOK 15:27:00

89 136 10008906301 PETILLI Simone ITA IWG 15:28:00

90 198 10010203572 STORER Michael Y AUS DSM 15:29:00

91 226 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL UAD 15:30:00

92 26 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED AFC 15:31:00

93 32 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 15:32:00

94 155 10011133661 FOSS Tobias S Y NOR TJV 15:33:00

95 208 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz POL TQA 15:34:00

96 105 10006919215 KEUKELEIRE Jens BEL EFN 15:35:00

97 77 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix AUT BOH 15:36:00

98 48 10010179324 TEJADA CANACUE Harold Alfonso Y COL APT 15:37:00

99 212 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 15:38:00

100 162 10007357331 DE BUYST Jasper BEL LTS 15:39:00

101 64 10010643207 FIORELLI Filippo ITA BCF 15:40:00

102 18 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ACT 15:41:00

103 173 10015956783 JORGENSON Matteo Y USA MOV 15:42:00

104 93 10009971378 CAVAGNA Remi FRA DQT 15:43:00

105 4 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Y COL IGD 15:44:00

106 184 10003205630 KANGERT Tanel EST BEX 15:45:00

107 144 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 15:46:00

108 85 10013629692 LAFAY Victor Y FRA COF 15:47:00

109 56 10008686332 MOHORIC Matej SLO TBV 15:48:00

110 127 10009820727 VALTER Attila Y HUN GFC 15:49:00

111 115 10011235008 FORTUNATO Lorenzo Y ITA EOK 15:50:00

112 131 10006469375 HIRT Jan CZE IWG 15:51:00

113 197 10002724872 ROCHE Nicolas IRL DSM 15:52:00

114 221 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 15:53:00

115 27 10006656204 VERMEERSCH Gianni BEL AFC 15:54:00

116 33 10093512428 PONOMAR Andrii Y UKR ANS 15:55:00

117 152 10009501233 AFFINI Edoardo Y ITA TJV 15:56:00

118 206 10010948351 SCHMID Mauro Y SUI TQA 15:57:00

119 101 10051858507 CARTHY Hugh John GBR EFN 15:58:00

120 74 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 15:59:00

121 47 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA APT 16:00:00

122 215 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI TFS 16:01:00

123 166 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS 16:02:00

124 65 10007742503 GABBURO Davide ITA BCF 16:03:00

125 15 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ACT 16:04:00

126 172 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 16:05:00

127 97 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 16:06:00

128 8 10011134368 SIVAKOV Pavel Y RUS IGD 16:07:00

129 188 10009115556 SCOTSON Callum Y AUS BEX 16:08:00

130 146 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 16:09:00

131 86 10010164974 ROCHAS Remy Y FRA COF 16:10:00

132 54 10004564337 CARUSO Damiano ITA TBV 16:11:00

133 123 10006879607 DUCHESNE Antoine CAN GFC 16:12:00

134 112 10009505475 ALBANESE Vincenzo Y ITA EOK 16:13:00

135 137 10003214522 TAARAMAE Rein EST IWG 16:14:00

136 192 10006479782 ARNDT Nikias GER DSM 16:15:00

137 222 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 16:16:00

138 25 10010090913 LEYSEN Senne Y BEL AFC 16:17:00

139 31 10016009832 CEPEDA Jefferson Y ECU ANS 16:18:00

140 158 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TJV 16:19:00

141 207 10045463375 WALSCHEID Maximilian Richard GER TQA 16:20:00

142 106 10009817188 VAN DEN BERG Julius Y NED EFN 16:21:00

143 71 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 16:22:00

144 45 10015084591 PRONSKIY Vadim Y KAZ APT 16:23:00

145 213 10009709175 CICCONE Giulio ITA TFS 16:24:00

146 167 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA LTS 16:25:00

147 62 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA BCF 16:26:00

148 14 10009832346 CHAMPOUSSIN Clement Y FRA ACT 16:27:00

149 177 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 16:28:00

150 92 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 16:29:00

151 1 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL IGD 16:30:00

152 181 10055330194 YATES Simon Philip GBR BEX 16:31:00

153 141 10003224828 MARTIN Daniel IRL ISN 16:32:00

154 84 10006144831 EDET Nicolas FRA COF 16:33:00

155 57 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBV 16:34:00

156 126 10007647422 SEIGLE Romain FRA GFC 16:35:00

157 117 10009703620 RAVASI Edward ITA EOK 16:36:00

158 132 10007945189 HERMANS Quinten BEL IWG 16:37:00

159 191 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS DSM 16:38:00

160 228 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 16:39:00

161 28 10007970249 VERVAEKE Louis BEL AFC 16:40:00

162 35 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG ANS 16:41:00

163 151 10006444521 BENNETT George NZL TJV 16:42:00

164 205 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA TQA 16:43:00

165 107 10008663090 BETTIOL Alberto ITA EFN 16:44:00

166 75 10007988235 BUCHMANN Emanuel GER BOH 16:45:00

167 43 10005982456 FELLINE Fabio ITA APT 16:46:00

168 217 10007733914 MOSCA Jacopo ITA TFS 16:47:00

169 168 10014276865 VANHOUCKE Harm Y BEL LTS 16:48:00

170 61 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA BCF 16:49:00

171 17 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ACT 16:50:00

172 171 10008922364 SOLER Marc ESP MOV 16:51:00

173 91 10058736615 EVENEPOEL Remco Y BEL DQT 16:52:00

174 3 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 16:53:00

175 182 10006291442 HEPBURN Michael AUS BEX 16:54:00

176 142 10006480388 BEVIN Patrick NZL ISN 16:55:00

177 82 10007240325 BERHANE Natnael ERI COF 16:56:00

178 51 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP TBV 16:57:00

179 121 10007753415 MOLARD Rudy FRA GFC 16:58:00

180 118 10015389234 RIVI Samuele Y ITA EOK 16:59:00

181 135 10007128470 PASQUALON Andrea ITA IWG 17:00:00

182 193 10006491708 BARDET Romain FRA DSM 17:01:00

183 225 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAD 17:02:00

184 22 10009366241 DE BONDT Dries BEL AFC 17:03:00

CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse