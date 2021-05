Oggi sabato 15 maggio si corre l’ottava tappa del Giro d’Italia 2020, 170 km da Foggia a Guardia Sanframondi. Si tratta di una frazione relativamente impegnativa con 3400 metri di dislivello complessivo.

Non va sottovalutata la salita che porta a Campobasso, seguita da un GPM di seconda categoria: il Bocca della Selva è pedalabile, ma è lungo 18,9 km e ha una pendenza media del 4,6%. Dalla cima mancano ben 50 km al traguardo: 42 sono in discesa verso Castelvenere, poi inizierà la salita che condurrà l’arrivo. Gli ultimi 3 km sono impegnativi: i primi 2,5 km al 7,6% di pendenza media, poi spiana al 4,4% per gli ultimi 500 metri.

La frazione si snoda in ben quattro Regioni: Puglia, Molise, Campania, Basilicata. Vengono attraversate le province di Foggia, Campobasso, Caserta, Benevento. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI, GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI FOGGIA: Foggia, Lucera

PROVINCIA DI CAMPOBASSO: Campobasso, Guardiaregia

PROVINCIA DI CASERTA: Sella del Perrone

PROVINCIA DI BENEVENTO: Bocca della Sella, Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi

FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI : PROGRAMMA E ORARI

SABATO 15 MAGGIO:

12.40 Partenza

17.00-17.30 (circa) Arrivo

TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalla ore 12.40 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.40.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse