Giro d’Italia 2021, nuova classifica generale: Buchmann si ritira, sesto Giulio Ciccone

La classifica generale del Giro d’Italia 2021 è cambiata in avvio della 15ma tappa, a causa di una maxi caduta in gruppo. Moltissimi ciclisti sono finiti a terra appena dopo due minuti il via ufficiale dato a Grado e a farne le spese è stato soprattutto Emanuel Buchmann. Il tedesco è stato medicato a bordo strada, ma dopo qualche minuto ha deciso di alzare bandiera bianca a causa del troppo dolore e si è ritirato dalla Corsa Rosa.

Si tratta di uno sviluppo importante, perché il capitano della Bora-hansgrohe occupava il sesto posto in classifica generale ed era pienamente in lotta per salire sul podio finale a Milano. Cambia dunque la graduatoria perché Giulio Ciccone sale in sesta posizione, Remco Evenepol guadagna l’ottava piazza, Daniel Felipe Martinez è nono, Tobias Foss entra in top-10 appena dietro al francese Romain Bardet.

Il colombiano Egan Bernal indossa la maglia rosa con 1’33” di vantaggio sul britannico Simon Yates. Il nostro Damiano Caruso occupa il terzo posto a 1’51”, precede il russo Aleksandr Vlasov (a 1’57”) e il britannico Hugh Carthy (a 2’11”). Giulio Ciccone è ora sesto a 3’03”, il belga Remco Evenepoel accusa 3’52”, il colombiano Daniel Felipe si trova a 3’54”. Va segnalato anche il ritiro del portoghese Ruben Guerreiro, 15mo questa mattina. L’abbandono del lusitano permette a Davide Formolo di issarsi al 14mo posto a 9’52”, Vincenzo Nibali è invece 17mo a 14’25’‘. Di seguito la nuova classifica generale del Giro d’Italia 2021 dopo i ritiri odierni dovuti a una caduta nelle fasi iniziali della 15ma tappa.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA (dopo i ritiri di Buchmann e Guerreiro)

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 58:30:47

2 5 ▲3 YATES Simon Team BikeExchange 1:33

3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:51

4 2 ▼2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:57

5 4 ▼1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2:11

6 8 ▲1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 3:03

7 7 ▼1 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:52

8 10 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:54

9 11 ▲1 BARDET Romain Team DSM 4:31

10 9 ▼2 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 5:37

11 12 – VALTER Attila Groupama – FDJ 7:49

12 17 ▲4 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 7:50

13 16 ▲2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:32

14 18 ▲2 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 9:52

15 20 ▲3 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 10:15

16 23 ▲5 BENNETT George Team Jumbo-Visma 11:48

17 13 ▼6 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 14:25

18 15 ▼5 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 16:04

19 24 ▲3 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 16:07

20 21 ▼1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 16:43

Foto: Lapresse