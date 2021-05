Il Giro d’Italia 2021 entrerà veramente nel vivo a partire da domani, quando la frazione del Monte Zoncolan sarà la prima di ben cinque tapponi di altissima montagna sulle Alpi. Senza dimenticare la cronometro finale di Milano, lunga ben 30 km. Egan Bernal resta il favorito n.1, anzi proprio sulle salite più dure potrebbe scavare solchi ancora più marcati nei confronti della concorrenza. Tuttavia la storia insegna: mai dare nulla per scontato alla Corsa Rosa.

Un’ulteriore variabile sarà rappresentata dal meteo. Lunedì 24 maggio si svolgerà la sedicesima tappa, 212 km da Sacile a Cortina d’Ampezzo: probabilmente sarà la più dura in assoluto del Giro d’Italia. I corridori dovranno affrontare in successione La Crosetta, Passo Fedaia (14 km al 7,6%, con la parte finale che presenta punte tra 10,5 e 11,8%), Passo del Pordoi (Cima Coppi con i suoi 2239 di altitudine, ma è un’ascesa pedalabile) e, soprattutto, il tremendo Passo Giau (9,9 km al 9,3% di pendenza media!). Insomma, un tappone dolomitico impressionante, dove i colpi di scena saranno dietro l’angolo.

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio è attesa addirittura la neve sul Passo Giau! Secondo l’Aeronautica Militare non vi sono quasi dubbi in proposito: 90% di possibilità che i fiocchi possano fare capolino, per poi arrestarsi intorno alla prima mattinata. In seguito la neve dovrebbe lasciar spazio alla pioggia, con temperature comunque sempre decisamente rigide, tra 0° e 2°.

La neve, ad ogni modo, non dovrebbe materializzarsi nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 maggio, anche se alcuni siti specializzati non la escludono a priori. Ciò fa sì che il regolare svolgimento della Sacile-Cortina d’Ampezzo non sia in pericolo. Al momento per il pomeriggio del 24 è prevista da 3bmeteo una forte possibilità di pioggia, con temperatura percepita di -2°. Sopra i 2000 metri, per tanti, inizierà un altro Giro d’Italia, di fatica e sofferenza. E, in taluni casi, freddo e pioggia potrebbero affibbiare il colpo di grazia.

