Il montepremi per il Giro d’Italia 2020 sarà di 1,5 milioni di euro. Si tratta dunque della stessa cifra dell’anno scorso, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori dopo l’edizione disputata in autunno a causa dell’emergenza sanitaria. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265mila euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro. Soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito il montepremi dettagliato del Giro d’Italia 2021.

PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE:

Vincitore Giro d’Italia 2020: 115.668 euro + 150mila euro (premio speciale). Totale: 265.668

Secondo: 58.412 + 75mila euro (premio speciale)

Terzo: 28.801 + 40mila euro (premio speciale)

Quarto: 14.516 + 7000 euro (premio speciale)

Quinto: 11.654 + 6500 euro (premio speciale)

Sesto e settimo: 8.588 euro + 5000 euro (premio speciale)

Ottavo e nono: 5.725 euro + 5000 euro (premio speciale)

Decimo posto: 2.863 euro + 5000 euro (premio speciale)

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

MONTEPREMI TOTALE: 592.670 euro (289.170 euro + 303.500 di premi speciali)

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11.010 euro

Secondo: 5.508 euro

Terzo: 2.753 euro

Quarto: 1.377 euro

Quinto: 1.102 euro

Sesto e settimo: 826 euro

Ottavo e nono: 551 euro

Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

MONTEPREMI PER GLI ARRIVI DI TAPPA: 578.340 euro

PREMIO PER LA MAGLIA ROSA:

Il ciclista che indossa la maglia rosa guadagna 2000 euro per tappa.

MONTEPREMI TOTALE: 42.000 euro

PREMIO PER LA MAGLIA CICLAMINO (PUNTI):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino guadagna 1.500 euro per tappa. I primi tre corridori al traguardo in ogni tappa percepiscono 800, 500 e 200 euro.

Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 3000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 58.250 euro

PREMIO PER LA MAGLIA AZZURRA (GPM):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino azzurra 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 5000 euro al primo, 4000 al secondo, 3000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 52.100 euro

PREMIO PER LA MAGLIA BIANCA (GIOVANI):

Il ciclista che indossa la maglia bianca guadagna 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 2000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 45.750 euro

PREMI PER I TRAGUARDI VOLANTI:

La classifica generale finale garantirà: 8000 euro al primo, 6000 al secondo, 4000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

I premi giornalieri sono nell’ordine: 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 49.500 euro

PREMIO PER LA FUGA:

All’uomo che avrà compiuto più chilometri in fuga al termine del Giro d’Italia verranno garantiti 4500 euro. Per ogni tappa 150 euro.

MONTEPREMI TOTALE: 7200 euro

PREMIO LA COMBATTIVITA’:

All’uomo più combattivo del Giro d’Italia verranno assegnati 4000 euro, 300 euro per ciascuna tappa:

MONTEPREMI TOTALE: 10.300 euro

Foto: Lapresse