Geoffrey Bouchard (Ag2r Citroën) ha conquistato la maglia azzurra al Giro d’Italia 2021. Il transalpino ha vinto meritatamente la classifica dei GPM, ricordiamo che manca solo la cronometro finale nella quale non saranno assegnati punti per questa particolare graduatoria.

Al termine della frazione di ieri ha espresso così tutta la sua gioia per aver centrato l’obiettivo: “Quando Laurent Fignon ha vinto questa maglia, nel 1984, io non ero ancora nato. In Italia non capita spesso che un francese vinca questa maglia. Avevo già un buon vantaggio, il mio principale avversario era Egan Bernal, ma lui aveva il Giro da vincere e quindi aveva altre preoccupazioni. Non ho realizzato ancora, penso che lo farò tra qualche giorno“.

Bouchard ha creduto fortemente nella possibilità di vincere la classifica riservata agli scalatori e per raggiungere questo obiettivo è stato spesso all’attacco. Un atteggiamento coraggioso e che gli è costato molto per quanto concerne il dispendio di energia ma che alla fine si è rivelato vincente.

“Ho preso la maglia la sera della nona tappa. Quel giorno ero molto deluso per essere stato ripreso ai 400 dall’arrivo e la maglia non era un obiettivo. Ho cercato di conquistare punti pazientemente e non avevo voglia di lasciarla. L’ho consolidata giorno dopo giorno. Ho vissuto una grande giornata all’attacco con Andrea Vendrame, nella dodicesima tappa e, a partire da quel momento, abbiamo corso senza pressione. Dopo la Vuelta 2019, sono fiero di portare a casa anche questa maglia nel mio terzo grande giro. Comincio ad avere una bella collezione“.

Foto: LaPresse