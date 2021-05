Il Giro d’Italia 2021 si è appena concluso con il successo di Egan Bernal, ennesima conferma della grandezza della sua squadra, la Ineos-Grenadiers. Il team britannico trionfa nella corsa rosa per la terza volta negli ultimi quattro anni e, per non farsi mancare nulla, ha poi tesserato il vincitore del Giro mancato, Richard Carapaz. Per la Ineos è stata una corsa condotta perfettamente, gestendo le forze del proprio capitano e arrivando praticamente in carrozza al finale.

Ovviamente non poteva mancare la soddisfazione del team manager Dave Brailsford, l’uomo che ha progettato questa squadra nei minimi dettagli: “Sono elettrizzato, felicissimo. Penso a come è andata la corsa. Bernal è stato subito aggressivo, e la tappa in Toscana in cui Ganna l’ha guidato sugli sterrati è stata fantastica. Dopo il secondo giorno di riposo mi chiedevo ‘Quanto è forte la squadra?’. Dovevamo solo stare calmi, senza reagire d’impulso agli attacchi. I ragazzi lo hanno fatto in modo magnifico, sono orgoglioso di loro“.

Brailsford si lascia andare alle celebrazioni della squadra messa in campo: “Questo è il dodicesimo Grande Giro che vinciamo, in ognuno c’è sempre stato un momento in cui il vincitore ha sofferto. È importante il modo in cui lo gestisci. Devi stare calmo, come nella ventesima tappa: quando Caruso ha attaccato bisognava inseguirlo nel modo giusto, tenendo assieme i corridori per gestire. Ci vuole maturità, Bernal ha avuto il supporto di corridori come Castroviejo e gli altri. È stata una fantastica vittoria di squadra”

Foto: LaPresse