Il ritiro di Caleb Ewan dal Giro d’Italia 2021 sta facendo discutere parecchio. Il corridore australiano, che ha vinto le frazioni di Cattolica e Termoli, ha lasciato la corsa rosa, mentre vestiva la maglia ciclamino, dopo appena una settimana di gara. La movitazione dietro al forfait del portacolori della Lotto Soudal è un non meglio precisato incidente avvenuto in hotel, a causa del quale sente dolore al ginocchio.

Stante il fatto che Ewan ha in programma di partecipare anche a Tour e Vuelta, però, più di qualcuno sta insinuando che l’australiano abbia alzato bandiera bianca per preparare i prossimi appuntamenti. Addirittura sua maestà Eddy Merckx, il corridore più vincente nella storia del ciclismo, non ha risparmiato critiche a Ewan e lo ha anche accusato di mancare di rispetto al Giro e alla sua storia.

Caleb Ewan, però, ha voluto rispondere ai critici con un post sui social network, queste le sue parole: “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicino in questi giorni. Ho dolore al ginocchio sin dall’inizio dell’ottava tappa e solo quando sarà completamente passato inizierò la preparazione per il Tour de France. Non è facile, per me, guardare le volate del Giro sapendo che la mia condizione stava migliorando di giorno in giorno. A tutti coloro che dicono che ho lasciato la Corsa Rosa per scelta, rispondo che se avessero visto come l’ho preparata e i sacrifici che ho fatto, sono sicuro che non penserebbero che il mio forfait era programmato. Mi dispiace se pensate che ho mancato di rispetto alla gara, nessuno soffre per il mio ritiro tanto quanto me“.

Foto: Lapresse