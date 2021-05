Nella giornata della rinascita di Simon Yates, arriva una brutta notizia per la sua BikeExchange. Nick Schultz, uno dei più validi gregari del britannico in montagna, infatti, è stato costretto al ritiro. Il corridore australiano è stato coinvolto nella caduta che ha visto finire per terra, tra gli altri, anche Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, e si è procurato una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra.

Schultz, stamattina, occupava il diciottesimo posto in classifica generale e nelle varie frazioni di montagna fin qui disputate, era quasi sempre riuscito a dare un buon apporto alla causa di Simon Yates. Senza di lui, peraltro, sarà molto più complicato, per la Bike Exchange, fare la selezione in salita oppure organizzare un attacco da lontano con degli uomini mandati in avanscoperta ad aspettare Yates.

La tappa odierna, oltretutto, ha visto un altro uomo della BikeExchange finire a terra, vale a dire Mikel Nieve. Il basco, peraltro, ha investito Remco Evenepoel. Ad ogni modo, il veterano ex Team Sky non dovrebbe avere problemi a ripartire domani. Con Schultz fuori dai giochi, saranno proprio Nieve e l’estone Tanel Kangert i corridori che avranno il compito di aiutare Yates nelle frazioni d’alta montagna.

Foto: Lapresse