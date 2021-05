Maestoso assolo di Lukas Pöstlberger in occasione della seconda tappa del Giro del Delfinato 2021, la Brioude-Saugues. L’austriaco della Bora-hansgrohe ha vinto a modo suo, come aveva già stupito quattro anni fa nella tappa di apertura del Giro d’Italia, conquistando tutto solo tappa e maglia in quel di Olbia. E anche oggi è andata così: tappa e maglia per il 29enne al termine della fuga odierna voluta, cercata fin da subito con altri quattro uomini, poi abbandonati nel finale di gara per una vittoria in solitaria davvero meritata. Alle sue spalle il gruppo dei migliori staccato a 11″ e guidato da Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), che mantiene così il suo secondo posto in classifica; terzo Alejandro Valverde (Movistar).

Il primo a prendere iniziativa per la fuga del giorno è stato proprio Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe), seguito poi da Matthew Holmes (Lotto Soudal), e raggiunti successivamente da Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), Shane Archbold (Deceuninck-Quick Step) e Rob Power (Qhubeka Assos). Il ritardo del gruppo cresce fin da subito, con i cinque fuggitivi che, soltanto dopo 30 chilometri di gara, guadagnando 4′ sul plotone guidato dalla Ineos Grenadiers.

Holmes passa per primo sia al GPM del Col de Peyra Taillade che a quello della Cote de la Vachellerie. Il vantaggio dei cinque battistrada si mantiene sempre sui 3′ sotto il controllo di un’instancabile Ineos ma anche della Bahrain Victorius di Sonny Colbrelli. Il primo fuggitivo a perdere contattato nel lungo saliscendi della tappa odierna è Power; che dopo pochi chilometri è addirittura costretto al ritiro. Nel frattempo il gruppo inizia a selezionarsi lungo il GPM della Cote d’Auvers, in cui passa ancora una volta per primo Holmes.

Al termine di quest’ultima ascesa però, Postlberger e Archbold riescono a guadagnare qualcosa in discesa, rompendo così gli indugi tra i battistrada. La coppia al comando si avvantaggia a vista d’occhio su Holmes e Delaplace, e a 16 chilometri dal traguardo, Postlberger stacca il collega neozelandese proseguendo tutto solo. Arrivati ai piedi del GPM della Cote de la foret de Pourcheresse, inizia una grande bagarre in gruppo per prendere la miglior posizione in testa, mentre vengono ripresi Archbold, Holmes e Delaplace.

Si staccano diversi uomini, in primis i velocisti, ma anche corridori come Chris Froome (Israel Start Up Nation), Clement Venturini (AG2R Citroen Team) e Warren Barguil (Arkéa Samsic); mentre il Team DSM cerca di mandare in avanscoperta i suoi uomini, su tutti Felix Gall, ma senza grandi risultati. A 10 chilometri dal traguardo il vantaggio del solitario Postlberger scende intorno al minuto sul gruppo guidato dalla Ineos.

A 6 chilometri dalla fine l’AG2R manda all’attacco il suo capitano, l’australiano Ben O’connor. Il vantaggio di Postlberger scende a soli 45″ in prossimità del penultimo GPM, mentre il gruppo è ridotto ad una sola cinquantina di unità ma decisamente scatenato. Continua a dettare il ritmo la Bahrain Victorius con Jack Haig, Alejandro Valverde (Movistar) e Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), che rispondono all’accelerazione di O’connor riprendendolo a 4 chilometri dalla fine.

Colbrelli continua a salire regolare per mantenere la sua seconda posizione in classifica generale, mentre davanti Postlberger difende con le unghie e con i denti la sua sete di vittoria, e trionfa in maniera solitaria al termine di una vera e propria impresa del super fuggitivo del giorno. Alle sue spalle il gruppo dei migliori guidato allo sprint dallo stesso Colbrelli, secondo, davanti a Valverde.

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2021

1 PÖSTLBERGER Lukas BORA – hansgrohe 4:25:20

2 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 0:11

3 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

4 ASGREEN Kasper Deceuninck – Quick Step ,,

5 BYSTRØM Sven Erik UAE-Team Emirates ,,

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

7 VAN WILDER Ilan Team DSM ,,

8 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team ,,

9 ARANBURU Alex Astana – Premier Tech ,,

10 GAUDU David Groupama – FDJ ,

Foto: Lapresse