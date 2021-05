Vanessa Ferrari non parteciperà alla Final Six della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi, reduce dalla medaglia di bronzo al corpo libero ottenuta agli Europei, ha deciso di non scendere in pedana al PalaVesuvio di Napoli nel weekend del 15-16 maggio. La 30enne non difenderà dunque i colori della sua Brixia Brescia, come invece aveva fatto tra prima e terza tappa della regular season.

La Campionessa del Mondo all-around 2006 deve fare i conti con piccoli acciacchi fisici, come ha rivelato con un post pubblicato sui suoi canali social: “Vi comunico che purtroppo questo weekend non gareggeró alla Final Six per lo scudetto! Dopo aver partecipato alle tappe precedenti avrei voluto essere in pedana anche nella finale, però a Basilea ho iniziato ad accusare dei dolori al tendine destro e dai controlli è risultata un’infiammazione dovuta sicuramente al sovraccarico delle ultime gare“.

Stop dunque precauzionale per l’azzurra, che si sta preparando per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di specialità: tra un mese esatto sarà chiamato al duello finale con Lara Mori, in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Brixia Brescia resta chiaramente la grande favorita per la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, il 19mo della storia.

Foto: Simone Ferraro/FGI