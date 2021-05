Federer-Istomin oggi, Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming

Dove eravamo rimasti? Roger Federer aveva assaporato la terra rossa del Roland Garros esattamente due anni fa, nell’edizione che lo vide spingersi fino alle semifinali (sconfitto dal suo amico/rivale Rafael Nadal).

Lo svizzero ci riprova quest’oggi, nel terzo incontro sul Philippe Chatrier. Reduce da una doppia operazione al ginocchio e desideroso di recuperare la forma migliore, Federer si presenta in questo Slam con tanti punti di domanda. La sfida contro l’uzbeko Denis Istomin, sulla carta, non dovrebbe rappresentare per l’asso nativo di Basilea una grande criticità.

Tuttavia, non si conoscono le condizioni dell’asso elvetico, sconfitto a Ginevra sul rosso di casa dall’iberico Pablo Andujar. Da capire, quindi, che versione di Federer potremo apprezzare in un match affascinante soprattutto per questo. Se si guarda ai precedenti tra i due giocatori, lo svizzero comanda con un perentorio 7-0 e l’ultimo incrocio risale agli Australian Open 2019. Vero è che i due mai si sono incontrati sulla terra e questo potrebbe rappresentare una variabile importante.

Di seguito la programmazione del match:

PROGRAMMA FEDERER-ISTOMIN

Lunedì 31 maggio

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Kaja Juvan SLO vs Iga Swiatek POL

Alexander Bublik KAZ vs Daniil Medvedev RUS

Denis Istomin UZB vs Roger Federer SUI (non prima delle ore 16)

Serena Williams USA vs Irina-Camelia Begu ROU (non prima delle ore 21)

PROGRAMMA FEDERER-ISTOMIN IN TV

Il match tra Roger Federer e Denis Istomin sarà il terzo in programma sul Philippe Chatrier e inizierà non prima delle ore 16.00, preceduto dai match tra Juvan e Swiatek e tra Bublik e Medvedev. La trasmissione del match sarà affidata a Eurosport 1 o Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN.

Foto: LaPresse