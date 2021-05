F1 su TV8, orario GP Spagna 2021: programma gara, streaming, palinsesto in chiaro

Ormai ci siamo, mancano poche ore al via del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito del Montmelò si appresta ad ospitare un nuovo atto della battaglia iridata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con un Valtteri Bottas in agguato pronto ad approfittare di ogni minimo errore per rientrare in lotta per la vittoria di tappa.

Hamilton scatta in pole con la Mercedes proprio davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di squadra Bottas, mentre in quarta piazzola ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc. Terza fila composta dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Rossa di Carlos Sainz, mentre alle loro spalle ci saranno nell’ordine Ricciardo, Perez, Norris e Alonso a chiudere la top10.

Il Gran Premio di Spagna 2021 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del quarto GP della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Spagna 2021 di F1:

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 9 maggio

ore 12.05-12.50, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 9 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse