F1, Sergio Perez sinora piuttosto inconsistente con la Red Bull. Impietoso il confronto con Bottas, scudiero Mercedes

Si avvicina il quinto appuntamento del Mondiale di F1 ed è tempo di trarre i primi bilanci sulla stagione. Dopo Barcellona appare evidente la superiorità della Mercedes in termini numerici rispetto alla Red Bull. I tedeschi hanno infatti a disposizione due monoposto per puntare al podio, mentre gli austriaci affidano le loro speranze solo all’olandese Max Verstappen. Dal 2017 ad oggi cambiano i protagonisti, ma la storia sembra sempre la stessa.

Il ‘secondo pilota’ non appare all’altezza del teammate e soprattutto viene letteralmente piegato dal diretto rivale della Mercedes. Dopo il francese Pierre Gasly, l’australiano Daniel Ricciardo ed il thailandese Alexander Albon sembra che anche il messicano Sergio Perez non riesca a reggere il confronto con Valtteri Bottas, dal 2017 fidato scudiero di Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo deve tante delle sue imprese ad un protagonista che negli anni si è mostrato perfetto per compiere il ruolo di supporto al primo pilota, un aiuto che anche a Verstappen farebbe comodo in un Mondiale in cui le due monoposto sembrano equivalersi. Barcellona, ultima prova disputata e vinta dalla Mercedes #44 di Hamilton, ha visto un olandese in forma anche se stretto nella morsa delle due auto tedesche.

Perez, prelevato lo scorso anno dalla Racing Point e messo al posto di Albon, è un pilota che negli anni ha mostrato ottime performance. Il lavoro di adattamento alla monoposto austriaca continua come da programma, ma non sembra portare i propri frutti. L’ex compagno di box del canadese Lance Stroll è al momento al sesto posto della classifica generale contro il terzo di Bottas che, nonostante tutto, arriva quasi sempre nella Top5.

Sono tre i podi conquistati dal Bahrain ad oggi dal finnico, prestazioni a cui è doveroso sottolineare il ritiro rimediato ad Imola in seguito all’incidente con il britannico George Russell alla staccata del ‘Tamburello’. Quella gara, molto probabilmente, non avrebbe visto a podio il finlandese, una situazione che non è stata sfruttata da Perez.

Dopo uno spettacolare quinto posto in rimonta nell’opening round, il nuovo volto della Red Bull vanta un undicesimo posto in Emilia Romagna, un quarto in Portogallo ed un quinto in quel del Montmelò, circuito in cui è stato beffato dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari), in pista obiettivamente con una vettura non all’altezza della RB16B.

Il confronto è impietoso tra Bottas e Perez, una situazione che incide ovviamente sul campionato costruttori e soprattutto nella lotta per il Mondiale tra Hamilton e Verstappen.

