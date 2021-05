Qualifica disastrosa per Sergio Perez, costretto a partire domani dalla nona posizione in griglia al via del Gran Premio di Monaco 2021, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, in netta difficoltà per tutto il weekend rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, ha fatto fatica a mettere assieme un giro pulito in Q3 dovendosi così accontentare della quinta fila.

“È stato un Q3 da incubo. Stavo facendo una buona progressione, ma in Q3 abbiamo cambiato il nostro approccio nel riscaldamento delle gomme ed il mio primo run è stato compromesso da questo. Nel secondo invece è stato abbastanza difficile, ma il mio giro era buono fino alla chicane dove ho perso un po’”, spiega Checo a F1 TV.

“Poi ho avuto traffico verso la fine della tornata e ho perso totalmente il giro. Domani? Siamo a Montecarlo, sappiamo l’importanza della qualifica. Comunque proveremo a dare il massimo“, conclude il nativo di Guadalajara in vista del Gran Premio.

Foto: Lapresse