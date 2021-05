Sergio Perez ha disputato un Gran Premio di Portogallo molto generoso, restando all’infinito in pista con il primo treno di gomme nella speranza che l’ingresso di una safety car potesse sparigliare le carte. La dinamica non si è concretizzata, ma il messicano ha concluso quarto, ottenendo così il miglior risultato stagionale a bordo della Red Bull. L’appuntamento con il podio però appare solo rimandato. Ecco quanto dichiarato da Checo alla vigilia del Gran Premio di Spagna durante la conferenza stampa dei piloti.

“Barcellona è un posto speciale per me. Nel 2011 ho ottenuto i miei primi punti in Formula 1 e chissà, magari quest’anno salirò per la prima volta sul podio con la Red Bull. È un circuito su cui sono molto efficace, lo dimostra anche il fatto che l’anno scorso sia stato il Gran Premio del mio ritorno dopo aver contratto il Covid-19, ma nonostante tutto sia riuscito a chiudere quinto (in realtà è passato sul traguardo per quarto, ma una penalità di cinque secondi per non aver rispettato le bandiere gialle lo ha fatto retrocedere di una posizione, ndr)”

Il messicano ha le idee chiare su quale sia la chiave per fare bene. “Montmelò è una pista dove le qualifiche sono fondamentali, quindi sarà importantissimo fare bene già nella giornata di sabato. Sarà un’autentica sfida quest’anno, perché a differenza delle altre stagioni non abbiamo effettuato i test invernali in questo autodromo. Le sue caratteristiche sono molto particolari, perché c’è un rettilineo lunghissimo, tante curve lente, ma anche un paio di curvoni in percorrenza. Qui la chiave è trovare il giusto compromesso e soprattutto non affaticare troppo le gomme. È una pista difficile, ma dovremo poter lottare per la vittoria”.

Foto: La Presse