Ancora fermo a quota zero punti dopo tre gare, Sebastian Vettel va a caccia di riscatto a Barcellona nel weekend del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota tedesco, al primo anno con Aston Martin dopo una lunga avventura in Ferrari, sta facendo molta fatica in questo avvio di campionato a causa della scarsa competitività di una AMR21 ampiamente al di sotto delle aspettative.

Il quattro volte campione iridato potrà provare al Montmelò gli aggiornamenti tecnici utilizzati a Portimao dal compagno di squadra Lance Stroll: “Adesso vorremmo scoprire cosa porterà in termini di performance. Le parti nuove fanno quello che ci aspettiamo, quindi penso che dovrebbero portare dei progressi. Ma alla fine tutto è relativo, non so se anche le altre squadre portano aggiornamenti. Ma non vedo l’ora di scoprirlo“, ha detto Seb in conferenza stampa.

Vettel ha poi parlato della modifica in curva 10 al Montmelò rispetto all’anno scorso: “È piuttosto emozionante perché la pendenza è cambiata, la decima curva ha un nuovo layout e sono curioso di vedere come sarà. Sembra decisamente diverso da come era una volta. Vedremo se sarà diverso quando andremo in pista – prosegue l’ex ferrarista, che poi aggiunge con un sorriso (fonte: Speedweek.com) – Adesso non ci resta che sbarazzarci della chicane e riportare indietro le ultime due curve. Questo sicuramente non accadrà quest’anno, ma c’è speranza per il futuro”.

“Non siamo dove vogliamo essere e non è un segreto che pensavamo di essere più competitivi quest’anno. Non lo eravamo per una serie di motivi. In Portogallo siamo stati un po’ meglio su un giro, ma in gara c’è stata una generale mancanza di prestazioni. Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare”, spiega alla stampa il nativo di Heppenheim.

