F1, orario gara 23 maggio: programma GP Monaco 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 23 maggio, va in scena uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi dell’intero panorama internazionale del Motorsport: il Gran Premio di Monaco 2021. Si tratta del quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, con il Principato che torna ad ospitare il circus dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Prosegue la sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi attualmente da 14 punti in favore del britannico in classifica generale dopo i primi quattro GP. Red Bull e Mercedes sono favorite per la vittoria, ma Ferrari ha dimostrato di poter essere competitiva e di poter finalmente competere con i due top team su questo specifico tracciato.

Il Gran Premio di Monaco 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara monegasca in diretta tv su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del quinto GP stagionale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Monaco 2021 di F1:

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

Programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse