F1 oggi, GP Portogallo 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 1° maggio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao ci attende una sfida molto serrata per le posizioni di vertice.

In lizza per la pole-position saranno, come da pronostico, la Mercedes e la Red Bull. I due team hanno messo sul piatto le loro possibilità già nel corso delle libere del day-1 facendo capire che anche in questo caso la sfida per la p.1 sarà un discorso a due. In particolare, ci si aspetta un duello tra il britannico, sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Giova ricordare che se Lewis dovesse ottenere il tempo migliore nel time-attack allora entrerebbe ancor di più nella storia, essendo il primo pilota a ottenere 100 pole.

In casa Ferrari l’obiettivo sarà quello di centrare la terza fila e magari approfittare di qualche errore del messicano Sergio Perez o del finlandese Valtteri Bottas per balzare più avanti. La SF21, specialmente sul giro secco, ha messo in mostra una buona velocità, mentre sul passo gara la problematica relativa all’eccessivo degrado delle mescole sembra esserci. Vedremo come il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz vi sapranno porre rimedio.

Di seguito la programmazione di quest’oggi:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SU SKY SPORT

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13.00: prove libere 3 F1

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 15.15: #SkyMotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2021

La copertura televisiva del GP del Portogallo di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le differite delle qualifiche e della gara domenicale. Non vi sarà, invece, copertura per la FP3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara, mentre non vi sarà copertura in chiaro per la FP3.

STREAMING – Il GP del Portogallo di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 1° maggio

19.00 Qualifiche

Domenica 2 maggio

18.00 gara

Foto: LaPresse

