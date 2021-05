F1, la FIA valuta un cambio regolamentare in caso di bandiera rossa in qualifica

La FIA sta valutando una modifica regolamentare per evitare in futuro delle situazioni simili all’incidente di Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco. Ricordiamo infatti che, durante le qualifiche ufficiali del quinto round del Mondiale 2021, il padrone di casa ha provocato la chiusura anticipata della Q3 in seguito ad un errore all’uscita delle ‘Piscine’.

La federazione internazionale guarda agli USA in cui il regolamento è ben diverso. In IMSA, associazione che gestisce una serie di categorie in North America ed in IndyCar vi è infatti la cancellazione del crono di chi provoca la sospensione del turno.

Se fossimo stati negli USA il ferrarista non avrebbe mantenuto la pole-position, ma sarebbe dovuto scattare dal fondo dello schieramento. A riportare questa ipotesi è il direttore di gara Michael Masi che ha affermato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Si può sempre fare meglio in qualsiasi situazione e non vedo perché FIA e Formula 1 non possano prendere in considerazione tale questione e i suoi punti favorevoli”.

L’australiano ha continuato dicendo: “Conosco il regolamento IndyCar e so che una cosa simile viene applicata anche in altre serie internazionali FIA. Valuteremo assieme a tutte le persone coinvolte nella faccenda per capire se la si potrà utilizzare o meno”.

