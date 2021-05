F1 in tv, orari GP Spagna 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky

Tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Al Montmeló la giornata, come sempre, prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 12.00 quindi, dalle ore 15.00, saranno i cronometri a parlare.

Lewis Hamilton riuscirà a conquistare la pole position numero 100 della sua incredibile carriera? Tra questo traguardo storico ed il pilota inglese sembrano stagliarsi solamente due piloti,: il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas e Max Verstappen. Le qualifiche odierne saranno quanto mai importanti anche in ottica gara, su una pista nella quale i sorpassi sono molto complicati.

in casa Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz cercano conferme dopo il buon venerdì catalano. Se riusciranno a ribadire quanto di buono intravisto ieri, specialmente nel T3, potrebbero mirare anche al sogno di una seconda fila.

IN TV – Il sabato Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 Sky e 8 dgt) proporrà in diretta le qualifiche e le prove libere 3 in differita dalle 13.00. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale della giornata.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – F1

Sabato 8 maggio

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 18.15, 20.15, 22.00 e 00.00

Foto: Lapresse