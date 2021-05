F1 in tv, orari GP Portogallo 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Tutto è pronto sul circuito dell’Algarve di Portimao per il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il tracciato lusitano, con il suo inconfondibile lay-out fatto di curve mozzafiato e sali-scendi meravigliosi sarà il grande protagonista della giornata odierna, con i semafori che si spegneranno alle ore 16.00 italiane per una gara che non lesinerà sicuramente a livello di spettacolo e colpi di scena, come si è visto nell’edizione disputata a ottobre 2020.

Dopo il sofferto successo di Lewis Hamilton a Sakhir, e quello di forza di Max Verstappen a Imola, vivremo ancora una volta un duello tra questi due fuoriclasse? Davanti a tutti scatterà Valtteri Bottas che proverà a inserirsi nella lotta tra i due vincitori di questa annata. McLaren e Ferrari cercano spazio, con la scuderia di Maranello che presenta Charles Leclerc e Carlos Sainz a caccia del primo podio di questo campionato 2021.

IN TV – Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 dgt) sarà visibile una differita a partire dalle ore 17.50. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello show della Formula Uno a Portimao.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021 – F1

Domenica 2 maggio

Ore 16.00 Gran Premio del Portogallo – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Differita su TV8: ore 17.50

Repliche su Sky Sport F1: ore 19.00, 21.00, 00.30

Foto: Lapresse