Il GP di Spagna è andato in archivio e il Mondiale 2021 di F1 guarda al prossimo appuntamento di Montecarlo. Lewis Hamilton ha dimostrato ancora una volta di essere meritevole del titolo di riferimento. Il britannico, nonostante quanto fatto da Red Bull, ha saputo interpretare in maniera perfetta i vari momenti della gara e per Max Verstappen (secondo) c’è stato poco da fare.

La Mercedes si è rivelata costante e performante e quindi per Lewis cogliere questo riscontro è stata la logica conseguenza, visto anche il feeling con la W12. A essere stupito della reazione della Frecce Nere e del suo leader è stato il consulente del team di Milton Keynes Helmut Marko.

“Hamilton mi ha sorpreso per la sua lettura in corsa in Spagna. E’ riuscito a esprimere una grande velocità, sfruttando al meglio le gomme“, le parole di Helmut. Tuttavia, l’austriaco ha individuato anche degli errori in casa propria: “Se ci fosse stato Perez davanti avremmo potuto impedire che Lewis potesse applicare una certa strategia e forse le cose sarebbero andate diversamente“, le sue considerazioni a Motorsport-Magazin.

E dunque si pensa al Principato con la voglia di invertire la tendenza di riaprire i giochi.

