F1, GP Spagna 2021. Hamilton cerca la fuga, Verstappen vuole il pareggio, la Ferrari punta al riscatto

La Formula Uno torna indietro di trent’anni, poiché per la prima volta dal 1991 si vivrà la situazione di vedere due Gran Premi nella penisola iberica nell’arco della settimana. Infatti, dopo il GP di Portogallo disputatosi domenica scorsa, il Circus si trasferisce all’autodromo di Montmelò, dove il 9 maggio andrà in scena il Gran Premio di Spagna. La pista è ben conosciuta da tutti i piloti e dai team, in quanto è sede abituale delle sessioni di test invernali, che però quest’anno si sono tenuti esclusivamente in Bahrain. Sarà quindi la prima volta che le monoposto 2021 saggeranno il tracciato edificato alle porte di Barcellona.

Ancora una volta, l’attenzione sarà catalizzata da Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali stanno indiscutibilmente dominando la scena. Il trentaseienne britannico si è imposto a Sakhir e Portimao, mentre il ventitreenne olandese ha primeggiato a Imola. Chiaramente, l’obiettivo dell’alfiere della Red Bull sarà quello di pareggiare nuovamente i conti, proprio come avvenuto in Emilia Romagna. Al contrario, la punta di diamante della Mercedes cercherà di allungare in classifica iridata, dove attualmente comanda con 8 punti di vantaggio sul rivale. Il Portogallo ha detto benissimo all’inglese, che ha ottenuto un successo piuttosto netto, a differenza di quanto avvenuto in Bahrain, dove ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Proprio per questo sarà interessante vedere se a Barcellona la RB16B saprà essere all’altezza della W12, come avvenuto nei primi due round stagionali, oppure se pagherà dazio, come capitato domenica scorsa.

Dal canto suo, la Ferrari cerca un pronto riscatto. Portimao ha partorito un risultato deludente, poiché la Scuderia di Maranello ambiva a proporsi come terza forza in campo. Invece, ancora una volta, ha dovuto inchinarsi alla McLaren di Lando Norris. Peraltro, sulla SF21 si sono presentati problemi di graining sugli pneumatici più marcati del previsto, indice di come la monoposto del Cavallino Rampante non abbia risposto in gara come ci si attendeva. Peraltro, in Spagna le mescole saranno le medesime viste in Portogallo (C1, C2, C3), ovvero le tre più dure a disposizione. Va sottolineato come quella del Montmelò sarà la gara di casa per Carlos Sainz, il quale in passato ha saputo esaltarsi in territorio iberico.

MONDIALE PILOTI PRIMA DEL GP DI SPAGNA

69 Lewis HAMILTON (Mercedes)

61 Max VERSTAPPEN (Red Bull)

37 Lando NORRIS (McLaren)

32 Valtteri BOTTAS (Mercedes)

28 Charles LECLERC (Ferrari)

22 Sergio PEREZ (Red Bull)

16 Daniel RICCIARDO (McLaren)

14 Carlos SAINZ (Ferrari)

MONDIALE COSTRUTTORI PRIMA DEL GP DI SPAGNA

101 MERCEDES

83 RED BULL – Honda

53 MC LAREN – Mercedes

42 FERRARI

13 ALPINE – Renault

9 ALPHA TAURI – Honda

7 ASTON MARTIN – Mercedes

Foto: La Presse