F1, GP Monaco 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

La Formula Uno torna in azione dopo un fine settimana di pausa. Il Circus si appresta a vivere il suo evento più glamour, poiché nei prossimi giorni si gareggerà a Montecarlo, dove nell’imminente weekend andrà in scena il Gran Premio di Monaco, quinta gara del Mondiale 2021. Quello monegasco è un contesto ormai anacronistico, ma a conti fatti irrinunciabile, essendo quello più iconografico in assoluto.

La pista è un tortuoso toboga ricavato sulle strade utilizzate dal traffico di tutti i giorni, circondate da guard rail. Ne consegue che i sorpassi sono pressoché impossibili e, soprattutto, che ogni minimo errore si paga a carissimo presso. Soprattutto nel primo giro i contatti sono molto probabili e, con essi, il rischio di vedere rovinato in pochi attimi il lavoro di giorni interi. Aspettiamoci quindi un probabile ingresso della safety car, la quale potrebbe peraltro sparigliare le carte sul piano strategico.

Gli orari del weekend saranno anomali, come d’abitudine, poiché il primo giorno di prove libere sarà il giovedì. Niente attività al venerdì, quando al pomeriggio le strade vengono riaperte al traffico. Va rimarcato come il Gran Premio di Monaco sia uno dei cinque che, in questo 2021, saranno trasmessi in diretta e in chiaro anche su TV8. Dunque, come seguire il quinto GP della stagione del Mondiale di Formula Uno?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta delle qualifiche e della gara.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Monaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP MONACO F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Giovedì 20 maggio, ore 11.30-12.30 Prove libere 1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Giovedì 20 maggio, ore 15.00-16.00 Prove libere 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Sabato 22 maggio, ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

QUALIFICHE

Sabato 22 maggio, ore 15.00-16.00 – Diretta TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

GARA

Domenica 23 maggio, ore 15.00 – Diretta TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Foto: La Presse