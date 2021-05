Una cancellazione e due spostamenti colpiscono tre delle tappe del calendario della Division 1 europea della Nations Cup del salto ostacoli dell’equitazione, due delle quali interessano da vicino l’Italia. La tappa francese di La Baule, originariamente in programma con gli azzurri il 14 maggio, è stata spostata all’11 giugno, e verrà preceduta a questo punto dall’appuntamento elvetico di St. Gallen al quale però l’Italia non prenderà parte, il 6 giugno.

Confermata la tappa polacca di Sopot il 20 giugno, con l’Italia che sarà presente, è stato invece spostato dal 25 giugno al 2 luglio l’appuntamento neerlandese di Rotterdam, in cui non ci sarà l’Italia. Confermata la Svezia con Falsterbo il 16 luglio, a saltare definitivamente è la tappa britannica di Hickstead del 23 luglio, con l’Italia che avrebbe dovuto prendervi parte. Chiusura delle qualificazioni in Irlanda il 20 agosto a Dublino, dove ci sarà l’Italia.

A questo punto non è da escludere che in una delle tappe di St. Gallen, Rotterdam e Falsterbo possa partecipare anche l’Italia, dato che i dieci Paesi della Division 1 europea devono prendere parte tutti a quattro eventi per determinare le Nazioni qualificate alle Finali in programma a Barcellona ad inizio ottobre. Staremo a vedere se verrà rimodulato il calendario o se verrà introdotto qualche altro artificio per riequilibrare il numero di gare.

CALENDARIO JUMPING NATIONS CUP 2021

06 giugno 15.00 CSIO5* St. Gallen (Svizzera) senza Italia

11 giugno 14.00 CSIO5* La Baule (Francia) ITALIA

20 giugno 12.00 CSIO5* Sopot (Polonia) ITALIA

02 luglio 18.00 CSIO5* Rotterdam (Paesi Bassi) senza Italia

16 luglio 15.00 CSIO5* Falsterbo (Svezia) senza Italia

23 luglio 14.15 CSIO5* Hickstead (Gran Bretagna) ITALIA

20 agosto 15.00 CSIO5* Dublino (Irlanda) ITALIA

01-02-03 ottobre, CSIO5* Barcellona (Spagna) Finali

01 ottobre 20.00 First Competition

02 ottobre 21.00 Challenge Cup

03 ottobre 15.00 Final Competition

Foto: Live Media / Giancarlo Dalla Riva