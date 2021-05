Equitazione, Global Champions Tour 2021: a Saint-Tropez un nuovo capitolo, assenti molti big

Il Global Champions Tour di equitazione è ripartito a pieno regime, e dopo la tappa il Madrid il circuito si sposta questa settimana in Francia, a Saint-Tropez, per un appuntamento da non perdere, e che vedrà disputarsi ben quindici gare internazionali.

La prima competizione sarà quella del venerdì, con la Global Champions League a squadre, dove gli Shanghai Swans andranno a caccia della doppietta per confermare il primo posto in classifica, con ben 55 punti conquistati fino ad ora sui 60 a disposizione nelle due gare disputate.

Sabato toccherà dunque alla gara individuale, che non vedrà i migliori tre del ranking a causa della contemporaneità con la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Non ci saranno infatti gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat, così come i tedeschi Daniel Deusser e Marcus Ehning, con lo svedese Peder Fredricson che proverà a conquistare punti preziosi, insieme al britannico Ben Maher.

Difficile vedere italiani in gara, che dopo l’assenza di Madrid saranno impegnati questa settimana in Piazza di Spagna, con Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi ed Emanuele Gaudiano già protagonisti annunciati del Grand Prix individuale della domenica.

Foto: Claudio Bosco