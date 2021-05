Equitazione, Global Champions League 2021: Shanghai Swans in testa dopo la prima prova

E’ iniziato quest’oggi il fine settimana della Global Champions League 2021, che questa settimana ha fatto tappa a Madrid, in Spagna, con la prima gara che ha premiato gli Shanghai Swans della coppia composta dal tedesco Christian Ahlmann (Take a chance on me) e dall’austriaco Max Kuhner (Vancouver Dreams), unici due della stessa squadra senza penalità, con il tempo di 144.77.

Seconda piazza per i Madrid in Motion degli olandesi Eric e Maikel van der Vleuten, con 156.90 ed un errore, con il podio momentaneamente completato di Walkenswaard United di Alberto Zorzi, oggi a casa, mentre sono entrati in azione lo svedese Peder Fredricson e il tedesco Marcus Ehning, rispettivamente su H&M Christian K e Misanto Pret a Tout, con il crono di 143.05 e 4 penalità.

Quarti i London Knights, che dopo una prova pulita dello svizzero Martin Fuchs hanno pagato un errore dell’inglese Ben Maher, seguiti dai Monaco Aces di Billy Twomey e Jeanne Sadran, e poi dai Doha Falcons di Yuri Mansur e Constant van Paesschen.

Il più veloce di tutti è stato però il belga indipendente Jerome Guery, che in sella al suo Grupo Prom Diego ha completato la prova in 65.64 secondi, seguito dal brasiliano Marlon Módolo Zanotelli (68.92 secondi su Obora’s Chloe) e dal tedesco Marcus Ehning (68.97 secondi su Misanto Pret a Tout). Assenti gli italiani.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva