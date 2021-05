Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per la prima volta nella storia, il nostro tricolore sarà sventolato da due atleti: il ciclista e la tiratrice avranno l’onore di sfilare davanti al contingente azzurro nella Cerimonia d’Apertura che andrà in scena il prossimo 23 luglio nella capitale giapponese. Un uomo e una donna sotto i riflettori di tutto il mondo nel momento più importante per l’universo sportivo: questa è la scelta di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, il quale ha optato per una decisione di sicuro impatto e dal grande significato simbolico.

Il vessillo verde-bianco-rosso verrà affidato a due Campioni Olimpici. Il 32enne veneto trionfò nell’Omnium, disciplina del ciclismo su pista, a Rio 2016. La 29enne emiliana si mise al collo la medaglia d’oro nel trap, specialità del tiro a volo, a Londra 2012. L’ultima portabandiera ai Giochi estivi fu Federica Pellegrini a Rio 2016, mentre a Londra 2012 il prestigioso compito venne affidato a Valentina Vezzali. Un uomo torna a guidare la delegazione, questa volta accanto a una donna, dopo Antonio Rossi a Pechino 2008. Si tratta di una prima volta assoluta per entrambi gli sport di cui sono protagonisti i due atleti: mai prima di questa volta un/una ciclista e un/una tiratore/tiratrice erano stati portabandiera in oltre 100 anni di storia (il primo portabandiera fu il ginnasta Pietro Bragaglia a Londra 1908). Si aggiungono così a ginnastica, scherma, atletica, sollevamento pesi, equitazione, tuffi, canottaggio, basket, canoa, nuoto.

Il nativo di Isola della Scala (in provincia di Verona) è attualmente in forza alla Cofidis e sta partecipando al Giro d’Italia, l’ufficialità della sua nomina gli è stata annunciata dall’ammiraglia nel cuore della dodicesima tappa, una frazione appenninica che conduce a Bagno di Romagna. In carriera, oltre al sigillo a cinque cerchi, ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2019 nella prova in linea su strada e e ben sette titoli continentali su pista (l’ultimo nell’eliminazione ad Apeldoorn 2019), oltre ad essere salito sul podio per tre volte ai Mondiali su pista (un argento nello scratch nel 2011, un argento nell’americana e un bronzo nell’omnium nel 2015). Il velocista, vincitore di tappe in tutti e i tre i Grandi Giri, si presenterà nel Sol Levante con l’obiettivo di difendere il titolo nell’omnium e potrebbe fare parte del quartetto che inseguirà una medaglia nell’inseguimento a squadre.

La nativa di Cento (in provincia di Ferrara) si consacrò nel 2012 con una prestazione leggendaria, colpendo 75 piattelli su 75 colpiti nelle qualificazioni e 24 su 25 in finale, dedicando quel trofeo olimpico ai terremotati della sua Regione. Oltre ad aver fatto suonare l’Inno di Mameli nella capitale britannica, Jessica Rossi vanta nel suo palmares anche cinque medaglie d’oro ai Mondiali (individuale nel 2009, 2013, 2017; a squadre nel 2013 e nel 2018) e 5 ori continentali (considerando anche le prove a squadre). L’azzurra si presenterà in Giappone con l’obiettivo di tornare sul podio e ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, forte di una classe davvero eccezionale grazie alla quale è diventata una delle tiratrici più grandi degli ultimi dieci anni. Jessica Rossi ed Elia Viviani hanno battuto una nutrita concorrenza in cui spiccavano Gregorio Paltrinieri e Paola Egonu.

