Ciclismo, Samuel Quaranta ancora vincente tra gli U23. Romele, Ursella e Bruttomesso dominano tra gli juniores

Il weekend appena trascorso è stato ricco di gare per i corridori delle categorie Elite-U23 e juniores. Per quanto concerne gli Elite-U23, in Italia, domenica si è tenuto il Circuito di Orsago, mentre sabato il GP General Store Sulle Strade della Valpolicella. Il primo ha visto trionfare il figlio d’arte Samuel Quaranta, classe 2002 che veste la casacca del Team Colpack, il quale ha timbrato il cartellino per la seconda volta in stagione dopo essersi imposto al Trofeo Arcadia Calcestruzzi il 14 di marzo. Quaranta si è imposto in volata davanti a Manlio Moro (Zalf Euromobil Desirée Fior) e Michele Zecchin (Work Service).

Passando al GP General Store, la vittoria è andata a Stefano Di Benedetto (Work Service) il quale ha superato Cristian Rocchetta (General Store) e Simone Piccolo (Viris Vigevano). Se in Italia il weekend è stato dedicato ai velocisti, in Spagna, invece, hanno avuto largo spazio gli scalatori visto che si sono svolte gare durissime quali la Santikutz Klasika e la Subida a Urraki. Nella prima è stato grande protagonista un giovanissimo italiano, al primo anno nella categoria, ovvero Davide Piganzoli. Il portacolori della Kometa, infatti, ha lottato per il successo e si è piazzato al quarto posto preceduto solamente da due corridori di tre anni più vecchi di lui, quali Unai Irabar e Pau Miquel, e dal talentuosissimo coetaneo e figlio d’arte Igor Arrieta.

Per quanto concerne gli juniores, invece, i tre grandi protagonisti di questo weekend sono stati Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita Ormelle) e Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle). Tutti e tre, infatti, sono riusciti nell’impresa di vincere sia sabato che domenica. Romele si è imposto prima nel Trofeo Ilario Roberti e, poi, nella corsa di casa, vale a dire il Gran Premio Città di Treviglio. Bruttomesso, invece, ha vinto il Trofeo Ristorante alla Colombera e il GP Amici del Ciclismo, mentre Ursella ha conquistato Trofeo ASD GC Bannia e il circuito di Orsago juniores. Ambedue i portacolori della Borgo Molino Rinascita Ormelle, peraltro, hanno una striscia aperta di tre successi consecutivi. Bruttomesso, infatti, aveva già trionfato alla Coppa Montes il 25 di aprile, mentre sette giorni prima Ursella aveva alzato le braccia al cielo al GP Citta di Tezze Sul Brenta.

Nel corso del weekend, inoltre, sono arrivate anche delle vittorie per Vincenzo Russo (Work Service) e Martin Svrcek (Team Franco Ballerini Due C), due che, ormai, sono abituati a esultare quasi una volta a settimana. Il primo ha ottenuto il terzo successo stagionale al Memorial Armando Bongiorni, mentre lo slovacco, al GP Gifra Service, ha firmato il quarto sigillo del suo 2021. Da segnalare, infine, anche le vittorie di Tommaso Bessegna (UC Bustese) alla Coppa Val Po, il quale si è imposto in solitaria davanti ad atleti di assoluto livello come Manuel Oioli (UC Bustese) e il sopraccitato Svrcek, e di Matteo Milan (Danieli 1914 Cycling Team) al Memorial Sauro Drei. Anche quest’ultimo ha vinto arrivando solo al traguardo e resistendo al ritorno di un gruppo regolato dal dominatore di quest’inizio di stagione Dario Igor Belletta (GB junior Team), che dopo quattro trionfi consecutivi, in questo fine settimana, si è dovuto accontentare di un terzo e di un secondo posto.

Foto: Lapresse