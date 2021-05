Miguel Angel Lopez è stato il trionfatore della Vuelta a Andalucia 2021. Il ciclista della Movistar ha conquistato un successo prestigioso e che rappresenta un viatico molto importante in vista dell’appuntamento clou, almeno per il colombiano, per questo 2021.

“Sono contentissimo di questa vittoria Abbiamo finito la giornata nel miglior modo possibile. Siamo venuti a questa Vuelta a Andalucia con grande mentalità, con la voglia di mettere in mostra i nostri colori e prendendo la corsa in maniera molto seria. Avevo già corsa in Romandia, dove ho ripreso fiducia dopo sette mesi senza corse e in due prove del Challenge Mallorca e poi sono venuto qui, dove l’obiettivo era una vittoria di tappa e invece guardate cosa abbiamo ottenuto“.

Il capitano della Movistar, così come riportato da cyclingpro.net, non ha mancato di ringraziare i suoi compagni di squadra: “Un grande lavoro da parte di tutto il team. Grazie ai miei compagni, sono stati fantastici e hanno reso le cose facili per me. Le cose in squadra in questo momento vanno molto bene, il mio adattamento alla nuova struttura procede bene e non c’è modo migliore per ringraziarli per il loro supporto di una vittoria di tappa più vittoria della generale“.

In chiusura Miguel Angel Lopez sottolinea quale sarà il grande obiettivo della sua stagione: “Ora ci rilasseremo un po’ nei prossimi giorni, prima di partire per la Francia la settima prossima per il Giro del Delfinato, la mia gara più importante prima del Tour. Voglio dedicare questa vittoria a mia moglie e mio figlio, che sicuramente stavano guardando la tappa a casa. Spero si siano divertiti”.

Foto: LaPresse