Nella giornata di mercoledì 6 maggio sono stati presi dei provvedimenti disciplinari dei confronti del francese Nacer Bouhanni. Il corridore dell‘Arkéa-Samsic ha ricevuto dall’UCI una sospensione di due mesi parzialmente retroattiva per un’infrazione durante lo sprint di Cholet-Pays de la Loire dello scorso marzo.

In quel occasione il transalpino si spostò verso sinistra durante la volata ed entrò in contatto con il britannico Jake Stewart. Il ciclista della Groupama-FDJ si infortunò in quell’occasione fratturandosi alla mano sinistra.

Una nota dell’UCI recita: “La Commissione Disciplinare ha tenuto un’udienza il 6 maggio 2021. Il corridore ha ammesso di aver deviato dalla sua linea e di aver commesso una violazione del Regolamento UCI. Bouhanni ha acconsentito all’imposizione di una sospensione di due mesi a partire retroattivamente l’8 aprile 2021 La sospensione scadrà il 7 giugno 2021. Il corridore ha inoltre acconsentito all’imposizione di misure educative a beneficio della famiglia ciclista”.

Bohanni ha riconosciuto l’errore ed ha espresso in merito: “Vorrei ribadire le mie scuse a Jake Stewart ed assicurargli che non avevo intenzione di metterlo in pericolo durante lo sprint a Cholet-Pays-de-la-Loire. Ho commesso un errore cambiando rotta, accetto le conseguenze”.

