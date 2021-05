Termina a Cattolica il Giro d’Italia 2021 per l’americano Joe Dombrowski, scivolato negli ultimi concitati chilometri dopo aver sbattuto contro uno spartitraffico. Nella carambola che ha coinvolto anche lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain), anch’esso ritirato, il portacolori della UAE non ha superato i controlli neuro-fisiologici effettuati in serata in albergo.

Sono stati riscontrati dei problemi di equilibrio che non permette allo statunitense di continuare l’avventura nel Bel Paese .Nella mattinata odierna sono stati effettuati degli ulteriori esami che hanno confermato tali disturbi. A poche ore dal via di una nuova frazione della corsa rosa è stata emessa la diagnosi ufficiale di trauma cranico.

L’incidente che ha costretto al ritiro il giovane della UAE è avvenuto a 4.400 metri dal traguardo. L’atleta è arrivato all’arrivo a fatica prima di essere portato in ospedale per una prima diagnosi che fortunatamente non ha mostrato delle fratture agli arti.

Alla vigilia di un’impegnativa settima tappa il Giro d’Italia perde uno dei suoi vincitori. Ricordiamo infatti il successo di Dombrowski in solitaria al traguardo di Sestola al termine di una giornata condizionata dal freddo e dalla pioggia.

Foto: LaPresse